Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešní policisté a bankéři znovu útočí.
Žena z Děčínska přišla o více než 300 tisíc korun.
Podvody založené na legendě o zneužití osobních údajů a snaze „zachránit“ finanční prostředky bohužel nadále pokračují. Další obětí se stala dvaašedesátiletá žena z Děčínska, kterou neznámé osoby připravily o více než 305 tisíc korun.
Scénář byl přitom velmi podobný jako v jiných případech. Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž vystupující jako policista, který ji upozornil, že si na její jméno chce neznámý člověk vzít úvěr a disponuje její plnou mocí. Současně ji uvedl do psychického tlaku tvrzením, že do případu může být zapojen i někdo z banky.
Následně byla žena přepojena na další osobu, která vystupovala jako pracovnice ČNB. Ta ji přes telefon a aplikaci WhatsApp instruovala, že je nutné její finanční prostředky okamžitě zabezpečit převodem na tzv. „bezpečné účty“. Poškozená ze strachu postupovala podle pokynů. Nejprve si převedla finanční prostředky ze svého spořicího účtu na běžný účet a současně převedla i finance z dalšího účtu, ke kterému měla dispoziční oprávnění.
Pod záminkou zabezpečení účtu byla následně vyzvána k provedení plateb a také k návštěvě bankomatu, kde měla vygenerovat aktivační kódy pro přístup do internetového bankovnictví. Tyto kódy, stejně jako své přihlašovací údaje, poté zaslala prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Jakmile neznámé osoby získaly přístup do jejího internetového bankovnictví, začaly z účtu odesílat finanční prostředky. Během dvou dnů provedli podvodníci téměř tři desítky plateb na několik různých bankovních účtů v celkové výši přes 305 tisíc korun.
Podvodníci následně v manipulaci pokračovali. Poškozenou kontaktovaly další osoby vystupující jako policisté a ujišťovaly ji, že je vše v pořádku a situace bude řešena. Dokonce ji vyzývaly, aby v případě kontaktu s bankou tvrdila, že transakce provedla sama. Až ve chvíli, kdy byla požádána, aby tuto informaci sdělila bance, pojala žena podezření. Obrátila se proto na svou banku, která účet neprodleně zablokovala. Další komunikace ze strany podvodníků byla následně ukončena. Poškozená poté celou věc oznámila policii a v současné době případ prověřují rumburští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Znovu upozorňujeme:
Skuteční policisté ani pracovníci bank nikdy nebudou po telefonu požadovat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani aktivační kódy.
Nikdy po vás nebudou chtít, abyste převáděli peníze na „bezpečné účty“ nebo je jakkoli „zabezpečovali“ podle telefonických instrukcí.
Podvodníci spoléhají na strach, časový tlak a důvěru obětí. Často vystupují velmi přesvědčivě a využívají kombinaci více rolí, například policisty i bankéře.
Nestaňte se další obětí právě vy:
Nikdy neřešte své finance pod tlakem cizí osoby po telefonu.
Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje ani autorizační kódy.
Neprovádějte převody peněz na základě telefonických pokynů.
Jak se zachovat:
Zachovejte klid a hovor ihned ukončete.
Ověřte si informace na oficiálních kontaktech banky nebo policie.
V případě podezření kontaktujte Policii České republiky co nejdříve.
Sdílejte tyto informace se svými blízkými. Prevence je nejúčinnější ochranou.
Děčín 26. března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje