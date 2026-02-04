Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešní policisté a bankéři stále úřadují
Jen na Teplicku si "vydělali" za poslední dny miliony.
Není den, kdy by tepličtí policisté nepřijali oznámení o podvodném jednání přes telefon či počítač. Za poslední týden ve třech případech vystupoval falešný policista a bankéř. V prvním případě falešný policista kontaktoval přes whatsapp ženu s tím, že jsou její peníze v ohrožení. Poškozená dle instrukcí vybrala své peníze z účtu a na ulici je předala neznámému muži. Toto učinila hned dvakrát v různých městech a v součtu tak přišla o 550 tisíc korun.
V druhém případě zavolal poškozené falešný bankovní úředník, s tím, že došlo ke zneužití jejího občanského průkazu a její úspory jsou v ohrožení. Další falešná pracovnice banky jí navedla, aby veškeré své peněžní prostředky ze soukromých účtů převedla na firemní účet společnosti, kde pracuje, a ke kterému má přístup. Další instrukce vedly k převodu peněz z firemního účtu na různá zadaná čísla účtů. Žena takto naposílala přes 2 miliony korun, než si uvědomila, že se jedná o podvod.
Třetí případ dopadl díky opatřením v bance dobře. Ženě zavolal údajný policista, že si na její občanský průkaz měl vzít někdo úvěr ve výši 600 tisíc korun. Přepojil jí na údajného pracovníka ČNB a ten jí navedl na kontrolu jejich účtů a chtěl po ní, aby si vzala v zájmu záchrany financí půjčku 800 tisíc korun. To oznamovatelka udělala, ale naštěstí to banka zamítla. Pak jí dal kontakt na jinou banku, kde si měla vzít další úvěr. To už oznamovatelka odmítla a kontaktovala svou banku, kde jí sdělili, že se jedná o podvod a ať se obrátí na policii.
Nenechte se vmanipulovat do jednání, které po vás chtějí neznámí lidé po telefonu!
Než budete někam posílat své finance na pokyn cizí osoby, vše si nejprve ověřte ve své bance!
Nikdy si neberte úvěr na pokyny jiné osoby!
4. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí