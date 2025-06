Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Falešní kriminalisté z Plzně

TRUTNOVSKO - Ženu připravili o více než 700 tisíc korun.

V sobotu 21. června 2025 se na policisty ve Dvoře Králové nad Labem obrátila s žádostí o pomoc žena, která se v pátek odpoledne stala obětí falešného kriminalisty z Plzně, který jí telefonicky kontaktoval ohledně úvěru.

Ženu nejprve kontaktoval „kriminalista“ z Plzně, který chtěl vědět, zda nezdá osobu pana „Michala K.“, který si měl s její plnou mocí v bance zažádat o úvěr na 500 tisíc korun.

Následně jí „policista“ na what´up zaslal ofocený služební průkaz a fotografii s „Michalem K.“, kterého, dle poskytnutého formuláře vypadalo, že zřejmě Policie ČR hledá. Dále jí volající sdělil, že jí krom toho také posílá výzvu k podání vysvětlení do Plzně, kde se vyjádří k žádosti o výše uvedený úvěr a k osobě pana Michala K. Poté ženu přepojil na pracovníka banky, který „údajně“ zabraňuje těmto podvodům a pomůže jí vysvětlit, jak se chovat bezpečněji.

I on byl však na ženu řádně připravený a moc dobře věděl, jak jí zmanipulovat, aby jí připravil o finance. Prý, aby si na ní již nemohl vzít úvěr někdo jiný, musí si ho vzít sama, ale navíc mnohem vyšší! Žena tedy pod jeho dohledem zažádala o úvěr 1 milion korun, který následně obdržela na účet, o čemž ho dále na jeho žádost informovala. Poté jí „bankéř“ poslal do bankomatu, aby tyto peníze vybrala. Podařilo se jí však s ohledem na nastavené limity vybrat „jen“ necelých 200 tisíc korun. Následně dle instrukcí „bankéře“ v 7 transakcích poslala na různé účty částku téměř 600 tisíc korun.

Tím však celý podvod neskončil.

Před domem žena po 19. hodině předala cizímu muži, který znal stejné heslo jako ona vybrané finanční prostředky z bankomatu. Poté usedla do vozidla a jela do práce, když ještě během cesty několikrát stavěla a převáděla peníze na jiné účty. Naštěstí tyto transakce již nebyly akceptovány a peníze se neodeslaly.

Žena přišla o částku přesahující 700 tisíc korun.

Podobný případ se stal před několika dny, kdy se paní nakonec obrátila na Policii ČR na linku 158, aby si ověřila, že telefonát na druhé telefonní lince je podvodný. Níže pod odkazem si můžete poslechnout, jaké metody podvodníci používají, jaký vyvíjejí nátlak na volaného: ZDE.

Policisté apelují na občany, aby dbali zvýšené opatrnosti, co se týká jejich financí. V online prostoru je spousta podvodníků, jejich legendy jsou opravdu pestré a čím dál více sofistikovanější. Nevěřte jim a vše si ověřte osobně v bance.

por. Pižlová Šárka, DiS,

24.6.2025, 10:30



vytisknout e-mailem