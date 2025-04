Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Falešní bankéři stále útočí

Novojičínsko - buďte při telefonátech obezřetní.

I když by se legenda o falešném bankéři s informací o napadení bankovního účtu a nutností převedení financí na „bezpečný“ účet mohla zdát jako notoricky známá, přesto se těmto podvodníkům stále daří přesvědčit své oběti k převedení peněz.

O tom ví své i žena seniorského věku, kterou v minulém týdnu telefonicky kontaktoval muž a oznámil jí, že si na ni někdo sjednal půjčku a zneužil její bankovní identitu. Následoval telefonát dalšího muže, který ženu přesvědčoval o nebezpečí napadení jejího účtu s tím, že jí zajistí nový bezpečný účet. Poté ji přepojil na ženu, která se poškozenou snažila instruovat ohledně převodu peněz, ale moc se jí to nedařilo. Následně opět zazvonil telefon, na jehož druhém konci se ozval muž, který ženě pro ujištění zaslal do e-mailu ověření z banky. Ujistil jí, že se již nemusí bát, protože s ní daný problém vyřeší. Také jí zaslal odkaz, kdy se po rozkliknutí zobrazila stránka tvářící se jako web banky, na které byly uvedené kontakty údajných zaměstnaců, kteří jí volali. Poškozená tak dle instrukcí převedla na rádoby bezpečný účet celkem tři platby v celkové výši přes 500 tisíc korun. Když následně zjistila, že se jedná o podvod, vydala se do banky, kde se však již nepodařilo transakce zablokovat. Poté se obrátila na policii.

Policisté z obvodního oddělení Kopřivnice ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Nejedná se však o ojedinělý případ. Policisté z Kopřivnice evidovali obdobný skutek i na začátku letošního roku. Tehdy poškozená žena naletěla falešnému bankéři a na jím uvedený bezpečný účet poslala ve dvou platbách téměř 200 tisíc korun. V tomto případě se policistům podařilo peníze včas zajistit a mohly tak být vráceny zpět poškozené ženě.

Nenaleťte falešným bankéřům a buďte při takovýchto telefonátech maximálně obezřetní. Podvodníci již dokážou napodobit jakoukoliv webovou stránku, emailovou adresu či telefonní číslo, proto si kontakty vždy ověřujte. Stejně tak si ověřujte pravdivost informací, které vám volající sděluje, a to přímo u své banky, ať už osobně či telefonicky. A především pamatujte, že opravdoví bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k převodu peněz z vašeho účtu na jiný, rádoby bezpečný účet.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

16. dubna 2025

