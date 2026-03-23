Falešní bankéři s falešnými policisty a kurýry „úřadují“ ve velkém
Další vlna podvodů s legendou o pachateli, který si na majitele bankovních účtů bere úvěr.
Podvody založené na příběhu, kdy se na oběť někdo pokouší vzít úvěr a ta musí co nejrychleji učinit kroky k záchraně peněz, bohužel neustávají, a počty podvedených, kteří přišli o statisíce korun, stále rostou.
Jen na Chomutovsku jsme za posledních pár dní přijali oznámení od čtyřech poškozených, které neznámí pachatelé připravili v součtu o částku přes 2,3 milionu korun. Scénář byl přitom pokaždé velice podobný. Poškozené (ženy ve věku 26, 31, 41 a muže ve věku 47 let) vždy kontaktoval údajný policista z oddělení hospodářské kriminality z různých měst (dvakrát to měla být „kriminálka“ Strakonice, jednou byl údajný policista z Bruntálu a jednou z Jičína). Při hovoru je „policista“ upozornil, že si na ně někdo chce vzít úvěr a v některých případech jim dokonce na email zaslal informace k pachateli včetně fotografie a jména s tím, že jde o hledanou osobu v pátrání, která páchá po republice takovouto trestnou činnost. Některé oslovené oběti také upozornil, že kvůli tomu budou předvolány na policii k podání vysvětlení (předvolánku jim poslal také emailem) a jedné z poškozených dokonce sdělil, že je vázána mlčenlivostí pod hrozbou pokuty ve výši 1 mil. korun.
Měl pro ně ale také dobrou zprávu, a to, že peníze mohou zachránit, pokud budou postupovat dle pokynů pracovníka České národní banky, který je bude vzápětí kontaktovat. Poškozené tedy poté telefonicky oslovil údajný pracovník ČNB, jenž jim zaslal fotografii, na níž byl zachycen „průkaz pracovníka ČNB“. Poté je v hovoru instruoval, co je nutné pro záchranu peněz udělat a bohužel zmíněné ženy i muž se jeho pokyny řídili.
O nejvyšší částku (730 tisíc korun) přišla učitelka z Chomutova, která si dle instrukcí vzala úvěr ve výši bezmála 500 tisíc korun a vzápětí peníze z něho odeslala ve dvou platbách na určené bankovní účty, což podle „bankéře“ měly být bezpečnostní schránky. Tím to ale neskončilo. Následně měla za úkol vybrat ve své bance hotovost ve výši 350 tisíc korun. Žena tedy šla do pobočky banky v Chomutově, kde jí však bylo sděleno, že takovou částku může obdržet pouze „na objednávku“ za dva dny a vyplatili jí jen 100 tisíc. Zbytek požadované sumy, celkem 150 tisíc, tedy dotyčná (která byla v neustálém telefonickém kontaktu s „pracovníkem ČNB“ a poslouchala jeho pokyny) následně vybrala ve třech dílčích částkách v bankomatu. Vybrané peníze měla dokonce vyfotit a poslat je „bankéři“, který jí zakázal se jich dále dotýkat s tím, že přijede terénní pracovník, který hotovost převezme za účelem sejmutí otisků. Žena tedy v domluvený čas čekala v centru Chomutova nedaleko své banky na tohoto pracovníka, přitom stále probíhal hovor s bankéřem ČNB, který jí sdělil moment, kdy má peníze vyndat z batohu a říct mu to do telefonu. V tu chvíli k ní přistoupil zmíněný terénní pracovník. Ten vůbec nepromluvil, pouze jí v telefonu ukázal nějaký dokument s názvem „Potvrzení o převzetí svěřených věcí“, ona mu peníze předala a muž odešel. Tímto se měl úvěr údajně anulovat a zbytek peněz měla dostat následující den, kdy z nich budou sejmuty otisky, na bankovní účet. K tomu samozřejmě nedošlo a mladá žena pochopila, že byla podvedena.
Jen o čtyři dny později byla podobným způsobem podvedena další žena z Chomutovska. Ta si dle telefonických instrukcí pracovníka ČNB vzala úvěr ve výši 800 tisíc korun. Poté jí muž sdělil, že je nyní nezbytné, aby se peníze fyzicky vybraly a předaly se na určeném místě kurýrovi, který je zanese do ČNB. Prý je to opatření kvůli finančním únikům a také únikům osobních informací, k nimž prý dochází v rámci „její“ banky. Poslal jí adresu poboček její banky v Praze, kde má hotovost vybrat a poté předat kurýrovi. Jela tedy do Prahy a udělala požadované. Rovněž musela část peněz z důvodu limitu vybrat v bankomatu. Dvěma kurýrům postupně předala na dvou místech v Praze celkem 600 tisíc v hotovosti a obdržela „Potvrzení o převzetí finančních prostředků“. K zaslání dalších 150 tisíc na cizí bankovní účet na základě dalšího požadavku bankéře již nedošlo z důvodu pozastavení podezřelé platby bankou. Kvůli nestandartním pohybům na účtu poškozené jí pak telefonovala pracovnice její banky, která jí sdělila, že má podezření na možný podvod. Až poté se dotyčná obrátila na policii.
Zbývající dvě oběti si také podle pokynů „bankéře“ sjednaly úvěr. Statisícové částky pak sice nepředaly „kurýrovi“, avšak zaslaly je na „bezpečné“ bankovní účty…
Znovu upozorňujeme, že skuteční policisté ani pracovníci bank popsaným způsobem nikdy nepostupují. Skutečný pracovník banky nikdy nebude po telefonu požadovat, abyste si kvůli „záchraně peněz“ sjednali úvěr, peníze poslali na „bezpečný účet“ anebo dokonce předali hotovost kurýrovi.
Podvodníci pracují se strachem lidí a s časovým tlakem. Chtějí po obětech okamžité jednání a navádějí je, aby se nikomu nesvěřovali.
ABYSTE SE NESTALI DALŠÍ OBĚTÍ PRÁVĚ VY…
Nikdy neřešte své finance pod tlakem cizí osoby po telefonu.
Nesjednávejte úvěr ani neposílejte peníze na základě telefonické výzvy.
Nepředávejte hotovost neznámým osobám. Takzvaná „potvrzení“ o převzetí hotovosti dokáže zhotovit „kdekdo“ a pro podvedeného je to bezcenný kus papíru nebo fotky.
JAK SE V PŘÍPADĚ PODOBNÉHO TELEFONÁTU ZACHOVAT?
Zachovejte klid, nenechte se dostat pod tlak a hovor okamžitě ukončete.
Zavolejte přímo na oficiální číslo banky nebo policie.
V případě podezření na podvod kontaktujte policii co nejdříve.
Sdílejte zkušenost se svými blízkými, prevence je nejúčinnější obranou.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. března 2026