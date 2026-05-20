Falešné oznámení o uložení bomby
Policisté z Plzně během několika hodin objasnili případ falešného oznámení o uložení bomby v budově Krajského soudu v Plzni. Policejní komisař zahájil trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy a osmatřicetiletého muže, které obvinil ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy. Žena navíc čelí také obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí oběma až pětiletý trest odnětí svobody.
Podle dosud zjištěných skutečností měla žena 13. listopadu 2025 krátce po třinácté hodině zavolat na tísňovou linku 158 a změněným hlasem oznámit, že v budově Krajského soudu v Plzni je uložena bomba. Následně hovor okamžitě ukončila. K falešnému oznámení ji měl navést její tehdejší partner, který byl v té době ve vazbě a u soudu probíhalo jednání, kterého se účastnil. Osmatřicetiletý muž měl podle dosud zjištěných skutečností v ženě vzbudit rozhodnutí zavolat na tísňovou linku a oznámit uložení bomby v budově soudu, kdy oba měli předem vědět, že po skončení řízení hrozí muži umístění do výkonu trestu, a falešné oznámení mělo vést k narušení soudního jednání. Muž je proto stíhán jako návodce, tedy osoba, která jiného úmyslně přiměje ke spáchání trestného činu. I takové jednání je podle trestního zákoníku trestné a pachatel za něj nese stejnou trestní odpovědnost, jako by trestný čin spáchal sám.
Na základě oznámení o uložení nástražného výbušného systému přijali plzeňští policisté okamžitě bezpečnostní opatření. Na místě zajistili okolí budovy soudu, omezili vstup do objektu a provedli evakuaci osob. Následně proběhly důkladné pyrotechnické prohlídky budov za využití služebního psa specializovaného na vyhledávání výbušných systémů. Žádná bomba ani jiný nebezpečný předmět však nalezeny nebyly.
V rámci prověřování navíc vyšlo najevo, že obviněná žena přibližně hodinu a půl před telefonátem řídila osobní vozidlo značky Citroën, a to navzdory uloženému zákazu řízení všech motorových vozidel. Tímto jednáním tak mařila výkon rozhodnutí soudu.
Kriminalisté případ kvalifikovali jako úmyslné vyvolání nebezpečí vážného znepokojení obyvatelstva rozšířením nepravdivé poplašné zprávy. Svým jednáním měli obvinění způsobit nejen bezdůvodné nasazení složek integrovaného záchranného systému, ale také vážně narušit činnost soudu.
Díky rychlé operativní činnosti plzeňských policistů a úzké spolupráci s kolegy z územního odboru Plzeň-venkov se podařilo ženu během několika hodin vypátrat, zadržet a nyní také obvinit. Ani anonymní či promyšleně připravené protiprávní jednání nezůstává bez odezvy a plzeňští policisté dokáží i takovéto případy objasnit a podezřelé postavit před spravedlnost.
por. Michaela Raindlová
20. května 2026