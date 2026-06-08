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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Falešné oznámení o bombě u soudu mělo zmařit trestní jednání

Plzeňští kriminalisté objasnili další případ falešného oznámení o uložení nástražného výbušného systému v budově Okresního soudu v Plzni. Ve věci zahájili trestní stíhání dvou osob – 46letého muže a 28leté ženy. 

K incidentu došlo 5. prosince 2025 krátce před jednou hodinou odpoledne. Podle dosud zjištěných skutečností zavolal obviněný muž na tísňovou linku 112 a operátorovi oznámil, že v budově Okresního soudu v Nádražní ulici v Plzni je umístěna bomba. Výhrůžku přitom několikrát zopakoval.

Policie na oznámení okamžitě reagovala a přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření. Z budovy soudu bylo evakuováno bezmála 150 osob, soud musel přerušit svou činnost a na nezbytnou dobu byly uzavřeny i přilehlé komunikace. Následná důkladná prohlídka objektu však žádný nástražný výbušný systém neodhalila.

Kriminalisté se případem intenzivně zabývali a při pátrání po oznamovateli využili operativně pátrací prostředky. Prověřováním zjistili, že telefonát uskutečnil 46letý muž, kterého měla k činu navést jeho tehdejší přítelkyně, která tak chtěla zmařit jednání ve své trestní věci.

Muž byl obviněn ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy. Stejnému obvinění čelí i 28letá žena, a to ve formě účastenství.

Plzeňští kriminalisté tak během krátké doby objasnili již druhý loňský případ falešného oznámení o uložení výbušného systému. Obviněný muž je navíc v současné době prověřován také v několika dalších případech majetkové trestné činnosti.

Na každé oznámení o možné hrozbě policisté bezodkladně reagují. Falešná oznámení přitom zaměstnávají značné množství sil a prostředků a mohou komplikovat řešení skutečných mimořádných událostí. V tomto případě hrozí oběma obviněným v případě prokázání viny až pět let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová
8. června 2026

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