Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Falešné investice na internetu: Podvodníci lákají na známá jména i rychlé zisky
Na internetu se stále častěji objevují nabídky „výhodných investic“, které slibují rychlé zisky. Ve skutečnosti však mohou vést ke ztrátě všech peněz. Poradíme vám, jak tyto podvody rozpoznat a jak se bránit.
Když zisk vypadá až příliš lákavě
Internet je dnes plný reklam na investování – do zlata, ropy, kryptoměn nebo jiných „jistých příležitostí“. Často se tváří velmi důvěryhodně. Využívají známá jména, loga velkých firem nebo vystupování „odborníků“, kteří působí profesionálně a přesvědčivě. Ve skutečnosti jde ale často o promyšlený podvod. Na první pohled to vypadá jednoduše – reklama na internetu nebo sociální síti slibuje možnost výdělku. Stačí vyplnit kontaktní údaje a „odborník“ se vám ozve. Takto začíná jeden z nejčastějších internetových podvodů dnešní doby. Po vyplnění údajů vás kontaktuje údajný finanční poradce. Komunikace se rychle přesune do aplikací jako WhatsApp, kde na vás působí profesionálně a přesvědčivě. Často požaduje tzv. vstupní poplatek, který má být „jen začátek“. Zpočátku mohou ukazovat falešné zisky, aby ve vás vzbudili důvěru. Jakmile však odešlete větší částku, komunikace často končí – a peníze jsou pryč.
Jak podvod probíhá
Scénář bývá velmi podobný:
- po registraci vás kontaktuje „poradce“
- může vás požádat, nebo navést k instalaci „investičních“ aplikací, nebo aplikací pro vzdálený přístup do vašeho telefonu
-zaplatíte první, relativně menší částku
-následně jste přesvědčováni k vyšším investicím
-může dojít i na předání hotovosti neznámé osobě
-někdy vás podvodník nutí vzít si úvěr, abyste mohli „více vydělat“
Podvodníci často využívají nátlak, časovou tíseň nebo výmluvy, aby zabránili tomu, že si vše v klidu rozmyslíte nebo poradíte s rodinou.
Co je „deepfake“ a proč je nebezpečný
Nově podvodníci využívají i tzv. deepfake technologie. To znamená, že pomocí umělé inteligence vytvoří falešná videa nebo fotografie známých osobností, které vypadají velmi realisticky, aby podvod a investice působily důvěryhodně. Podvodníci tímto způsobem zneužívají důvěru lidí. Pokud vidíme známou tvář, máme tendenci jí věřit. Právě na to spoléhají.
Můžete tak vidět například známého podnikatele ( Renáta Kellnerová), politika (Andrej Babiš) nebo moderátora (Lucie Borhyová), jak „doporučuje investici“. Ve skutečnosti však takové video nikdy nenatočil a tyto osoby vůbec nevědí, že takové video existuje– jde o podvrh. Umělá inteligence dokáže vytvořit velmi realistický obraz i hlas, takže je pro běžného člověka těžké poznat, že jde o podvod.
👉 Pamatujte: To, že někdo „vystupuje ve videu“, ještě neznamená, že je to pravda.
Jak deepfake poznat:
-video působí až „příliš dokonalé“ nebo naopak lehce nepřirozené
-pohyb rtů nemusí přesně odpovídat hlasu
-výzva k rychlému jednání („teď hned investujte“)
-odkaz vede na neznámý nebo podezřelý web
👉 Důležité pravidlo:
Ani video se známou osobností není důkaz pravdy. Vždy si informaci ověřte jinde.
Stejně tak si dejte pozor na situace, kdy máte peníze „jen přeposlat dál“. Můžete se tím nevědomky zapojit do trestné činnosti – jde o tzv. legalizaci výnosů z trestné činnosti. S tím souvisí i pojem „bílý kůň“ – Jedná se o osobu, která na sebe nechá napsat bankovní účet nebo firmu, ale ve skutečnosti jen „kryje“ skutečné pachatele. Často jde o lidi, kteří si neuvědomují důsledky svého jednání nebo jsou sami zneužiti. Přesto se mohou dopustit trestného činu. Nepřeposílejte peníze, které vám nepatří. Podvodníci někdy požádají, abyste přijali peníze na svůj účet a následně je poslali dál. Může to znít nevinně, ale jde o legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“).
👉 Důležité:
-pokud přijímáte a přeposíláte cizí peníze, nesete za to odpovědnost
-výmluva „nevěděl/a jsem“ vás nemusí ochránit
-můžete skončit i s trestním stíháním
Pozor na předávání hotovosti
Velkým varováním je požadavek na předání peněz v hotovosti.
Seriózní investiční společnost po vás nikdy nebude chtít, abyste peníze předali cizímu člověku na ulici, například kurýrům, „z ruky do ruky“.
Jak se nenechat napálit
❗ Nedůvěřujte nabídkám, které slibují rychlé a vysoké zisky
❗ Ověřujte si informace – ideálně mimo odkazy v reklamě
❗ Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí
❗ Neinstalujte aplikace na popud cizí osoby do svého telefonu
❗ Nikdy nepředávejte hotovost cizím lidem
❗ Neberte si úvěr kvůli „investici“, kterou neznáte
❗ Nepřeposílejte peníze, které vám nepatří
❗ Buďte opatrní u videí se známými osobnostmi – mohou být falešná
Jednoduché pravidlo na závěr
Podvodníci dnes využívají moderní technologie i psychologii. Vědí, jak vzbudit důvěru a jak člověka přesvědčit. Podvodníci spoléhají na emoce – chtějí ve vás vyvolat pocit jedinečné příležitosti, kterou nesmíte propásnout.
👉 Pamatujte: Co slibuje rychlé a snadné zbohatnutí, bývá nejčastěji podvod.
👉 Podvodníci dnes nevypadají jako podvodníci. O to je důležitější být opatrný.
👉 Co zní až příliš dobře, většinou není pravda.
Chraňte sebe i své blízké – zejména seniory, kteří bývají častým terčem těchto praktik. Stačí málo a úspory mohou být nenávratně pryč. Pokud máte pochybnosti, vždy se poraďte s někým blízkým nebo kontaktujte Policii České republiky.
V článku na webu novinky.cz a facebookových stránkách e-bezpečí se můžete podívat jak deepfakové video s Andrejem Babišem vypadá.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor Kladno
20. dubna 2026