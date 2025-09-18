Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešné děti v akci
Ženy poslaly podvodníkům více jak 60 000 korun.
Mnoho médií včetně našich zpravodajských kanálů stále informuje veřejnost o různých praktikách podvodníků. I tak se stále najdou lidé, kteří se nechají momentem strachu o své děti překvapit a jednají dříve, než si prosbu o pomoc u dětí ověří. To přesně se stalo tento týden hned ve dvou případech na Českobudějovicku, když neznámí pachatelé kontaktovali ženy přes Whatsapp s tím, že se jedná o jejich děti a potřebují naléhavě finanční pomoc. V prvním případě poslala podvedená žena svému domnělému dítěti částku přesahující 20 000 korun a v druhém případě zaslala další podvedená na neznámé účty více jak 40 000 korun.
Obracíme se na vás, stejně jako v případech minulých, s žádostí o dodržování několika rad, které vám neustále připomínáme. Neposílejte peníze na vám neznámé účty, pokud vás kontaktujte "vaše" dítě s tím, že něco potřebuje, zvedněte telefon, zavolejte mu a informaci si ověřte. Určitě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí za pomoci investování, na které vás lákají známé politické a jiné slavné tváře. Pokud nakupujete nebo prodáváte přes internet, nenechte se napálit tím, že vám někdo zařídí veškerou přepravu a starosti s balíky spojené, za pomoci vašich přístupových hesel do internetového bankovnictví.
Od mnoha podvedených se naši kolegové na obvodních odděleních a službě krimínální policie a vyšetřování dozví, že podvedení o případech vědí, že znají preventivní kampaně zaměřené na tuto problematiku, ale že měli pocit, že zrovna jim se to stát nemůže. To je omyl, stát se to může každému z nás, proto než potvrdíte "odeslat platbu", zamyslete se.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
