Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešná policistka připravila ženu o více než 1,3 milionu korun
Nástroje kyberpodvodníků a co dělat, když máme pocit, že nám volají.
Aktuálně ústečtí kriminalisté prověřují případ rozsáhlého kybernetického podvodu, jehož obětí se stala čtyřicetiletá žena. Ve středu 18. února 2026 ji ze skrytého čísla kontaktovala neznámá žena, která se vydávala za policistku. Tvrdila, že se jeden muž pokusil na pobočce Česká spořitelna sjednat na její jméno úvěr. Krátce poté byla poškozená kontaktována další ženou, která vystupovala jako pracovnice ochrany finančních prostředků a pod hrozbou zmrazení účtu ji přesvědčila k převodu peněz na „bezpečný účet“. Poškozená postupně odeslala několik plateb ze svých účtů na různé bankovní účty, přičemž se domnívala, že své finance chrání. Celková škoda byla vyčíslena na 1 319 600 korun.
Čím kyberpodvodníci manipulují:
- Strach jako spouštěč
Hrozba ztráty peněz vyvolá silný stres. Mozek reaguje režimem „bojuj nebo uteč“, oslabí se racionální uvažování a člověk má potřebu jednat okamžitě.
- Efekt autority
Vystupování za policii či banku zvyšuje důvěryhodnost. Lidé přirozeně věří sebejistému a „oficiálnímu“ projevu.
- Tlak na čas
„Musíme to řešit hned.“ Nedostatek času brání ověření informací a zvyšuje manipulovatelnost.
- Postupné kroky
Nejprve obava, pak „řešení“, následně drobné úkony. Každý další krok se zdá logický a bezpečný.
- Paradox ochrany
Oběť má pocit, že peníze chrání, nikoli že o ně přichází. Manipulátor převod vydává za bezpečnostní opatření.
Co udělat, když máte pocit, že volá "KYBERŠMEJD"???
Zastavit se. I 5 minut pauzy výrazně sníží stresovou reakci.
Ověřit si informaci jiným kanálem. Zavolat přímo na oficiální číslo banky nebo policie.
Zapojit další osobu. Konzultace s někým blízkým často naruší manipulaci.
Pamatujte: Policie ani banka nikdy neřeší ochranu peněz tím, že je máte převádět na jiný účet.
Strach je přirozený obranný mechanismus. Problém není v tom, že ho lidé mají – problém je, když ho někdo cíleně a profesionálně zneužije.
Ústí nad Labem 20. února 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje