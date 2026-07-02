Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešná policistka a údajný bankéř
Ženu připravili o téměř 300 tisíc korun
Policisté z Třeboně prověřuj další případ sofistikovaného podvodu, při kterém pachatelé zneužili důvěru poškozené ženy a připravili ji o téměř 300 tisíc korun.
V pondělí 29. června 2026 kontaktovala poškozenou ze skrytého telefonního čísla žena, která se představila jako policistka. Tvrdila, že si jistý Dominik na jméno poškozené podal žádost o úvěr ve výši 500 tisíc korun. Aby své tvrzení podpořila, zaslala poškozené e-mail s údajným pátracím svazkem k této osobě a výzvou k podání vysvětlení. Následně byla žena propojena na údajného bankéře, který ji přesvědčil ke stažení aplikace Signal. Během videohovoru jí ukázal falešný průkaz pracovníka České národní banky a zaslal dokument potvrzující zřízení údajného překlenovacího účtu, na který měla převést své finanční prostředky, aby je ochránila před zneužitím. Poškozená jeho pokynům uvěřila a na uvedený účet zaslala své úspory.
Znovu upozorňujeme veřejnost, že Policie České republiky ani Česká národní banka nikdy po občanech nepožadují převody finančních prostředků na údajně bezpečné nebo překlenovací účty. Pokud vás kdokoliv telefonicky kontaktuje s podobným příběhem, hovor ukončete a informace si ověřte přímo u své banky.
nprap. Věra Mžiková
2. července 2026