Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Falešná kriminalistka a bankéř

Poškozeného připravili o téměř 100 000 korun. 

Na policisty z obvodního oddělení Dačice se obrátil muž, kterého dne 26. března kontaktovala žena vystupující jako kriminalistka. Volala mu na mobilní telefon s tím, že jeho bankovní účet je ohrožen. Pro zvýšení důvěry řekla, že jej bude kontaktovat ještě pracovník banky, který její informaci potvrdí, a který mu finanční prostředky na jeho účtu zabezpečí tak, aby nedošlo k jejich zneužití. K dalšímu hovoru opravdu došlo. Volající se představil jako pracovník banky. Používal několik telefonních čísel, telefonoval a komunikoval i přes whatsapp. Nejprve potvrdil informace prvního volajícího, tzn. "kriminalistky". Poté navedl poškozeného, aby převedl částku ve výši bezmála 100 000 korun na jiný účet. Ten ve spolupráci s podvodníkem založil jako nový bankovní účet. Jednalo se o podvod, o své peníze tak poškozený přišel. Policisté  po pachatelích trestného činu podvodu nyní intenzivně pátrají. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

Policisté radí, jak se ubránit a nenaletět podvodníkům:

•V České republice nemůže být bankovní účet nikým napaden bez toho, aniž by mu to majitel účtu sám umožnil.

•Policista ani bankéř si k Vám pro peníze nikdy nepřijdou. Nikdy Vás nebudou nutit cokoliv kamkoliv převádět!

•Policista Vám nikdy nebude posílat svůj služební průkaz.

•Jakoukoliv informaci, která se týká Vašeho účtu, si vždy ověřte u Vašeho bankovního poradce či přímo ve Vaší bance.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. března 2026

