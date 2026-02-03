Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Fabie v protisměru

Policisté dálničního oddělení pátrají po řidiči, který jel po dálnici v protisměru. 

Policisté dálničního oddělení prošetřují okolnosti případu najetí do protisměru na dálnici D4. Vozidlo Škoda Fabia III, zřejmě v hnědé barvě, najelo kolem půl deváté ráno dne 20. ledna u průmyslové zóny na silnici I/20 a otočilo se do protisměru. Řidič či řidička pokračoval v protisměru na dálnici až po 159 km, opět se otočil a jel zpět na Písek. Ze záznamu bohužel není čitelná registrační značka.

Obracíme se s žádostí o pomoc na případné svědky a především řidiče, kteří vozidlo mohli potkat a mají v autech palubní kamery, aby neváhali a předali informace policistům na lince 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
3. února 2026

