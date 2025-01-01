Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Extrém 2025
Cvičení složek IZS.
Čtyři rozdílné, náročné a nečekané situace ve středu prověřily připravenost policistů, hasičů a záchranářů. Dějištěm se stalo okolí Vranovské přehrady na Znojemsku, kde se více než stovka cvičících, rozdělená do osmi smíšených týmů, musela vypořádat s různými typy nebezpečí – od požárů přes ozbrojené útočníky až po komplikovaná zranění vyžadující rychlou a koordinovanou pomoc.
Zásahy probíhaly ve volném terénu, na vodní hladině, v extrémně stísněných prostorách přehradní hráze i v simulovaném nočním klubu, kde bylo nutné současně hasit požár, uklidnit podnapilé hosty a řešit agresora, který bránil ošetření pobodané ženy.
Cvičení jasně ukázalo, že klíčem k úspěchu je dokonalá souhra všech složek IZS. Díky bezchybné komunikaci, profesionalitě a rychlému rozhodování byly zásahy velmi efektivní.
por. David Chaloupka, 8. listopadu 2025