Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Extrém 2025

Cvičení složek IZS. 

Čtyři rozdílné, náročné a nečekané situace ve středu prověřily připravenost policistů, hasičů a záchranářů. Dějištěm se stalo okolí Vranovské přehrady na Znojemsku, kde se více než stovka cvičících, rozdělená do osmi smíšených týmů, musela vypořádat s různými typy nebezpečí – od požárů přes ozbrojené útočníky až po komplikovaná zranění vyžadující rychlou a koordinovanou pomoc.

Zásahy probíhaly ve volném terénu, na vodní hladině, v extrémně stísněných prostorách přehradní hráze i v simulovaném nočním klubu, kde bylo nutné současně hasit požár, uklidnit podnapilé hosty a řešit agresora, který bránil ošetření pobodané ženy.

Cvičení jasně ukázalo, že klíčem k úspěchu je dokonalá souhra všech složek IZS. Díky bezchybné komunikaci, profesionalitě a rychlému rozhodování byly zásahy velmi efektivní.

por. David Chaloupka, 8. listopadu 2025

