Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Exploze rodinného domu ve Vratimově
Ostravští policisté okamžitě situaci začali koordinovat.
V neděli 22. února 2026 krátce po 13. hodině policisté vyjížděli k rodinnému domu do Vratimova, kde mělo podle prvotních informací dojít k výbuchu kotle. Při příjezdu na místo policisté viděli vycházející silný dým z domu, rozbité skleněné výplně v oknech a po ulici rozházené různé věci. Na místě se už nacházeli dobrovolní hasiči, kteří poskytovali první pomoc muži, který vyšel ze zasaženého domu. Toho následně muži zákona předali do péče záchranářům.
Na místě se také nacházeli policisté z místní policejní služebny. Své role se ujal Velitel policie z oddělení hlídkové služby Ostrava, který situaci koordinoval. Muži zákona vytyčili bezpečný perimetr, uzavřeli ulici z obou stran, přičemž umožnili vjezd pouze vozidlům záchranných složek. Následně provedli kontrolu všech osob, které se v blízkosti zasaženého domu nacházeli. Naštěstí při explozi nedošlo ke zranění žádné další osoby. Muž, který byl v inkriminovaném domě, měl „pouze“ oděrky a byl jednorázově na místě záchranáři ošetřen. Policisté mu provedli dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem téměř 1,5 promile alkoholu.
Podle zjištěných informací měl 44letý muž ve sklepních prostorách rodinného domu demontovat plynový kotel, přičemž došlo k narušení plynového potrubí. V danou dobu mimo jiné také v místnosti topil kamny na tuhá paliva. S největší pravděpodobností došlo k úniku plynu, následné explozi a požáru. V té době byl muž naštěstí v přízemí domu.
Policisté obvodního oddělení Vratimov v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Událost je i nadále v prověřování a ve spolupráci s hasiči se jí nyní zabýváme.
dne 24. února 2026
por. Bc. Eva Michalíková