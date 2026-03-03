Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Evropský zatýkací rozkaz
Po necelém měsíci na svobodě skončil znovu za mřížemi.
Olomoučtí kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 19. února zadrželi 45letého muže české národnosti, na kterého byl vydán Evropský zatýkací rozkaz pro účely trestního řízení v Německu. Rozkaz vydal dne 9. února soud v Chemnitzu pro násilnou trestnou činnost se zbraní. Kriminalisté šetřením zjistili, že se hledaný muž zdržuje na území města Olomouce, kde se jim ho také podařilo vypátrat a zadržet. Jelikož bylo dáno podezření, že se jedná o nebezpečného pachatele, který by mohl být ozbrojen, požádali kriminalisté o součinnost právě zásahovou jednotku. U zadrženého kriminalisté nalezli 16 500 eur, které by měly pocházet z loupeže v Německu. Muž měl při loupeži odcizit něco málo přes 22 000 eur. Navíc jeho lustrací zjistili, že si několik dní po loupeži pořídil vozidlo zn. Audi. Olomoučtí kriminalisté se v rámci vyšetřování podíleli ve spolupráci s německou stranou na procesních úkonech.
Zadržený muž skončil v policejní cele a druhý den putoval ke Krajskému soudu v Ostravě, který rozhodl o jeho vydání do Německa. Samotné předání proběhlo minulý pátek a zajistili ho policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.
Vydaný muž má za sebou pestrou trestní minulost, převážně majetkového a násilného charakteru. Z výkonu trestu odnětí svobody vyšel letos v lednu.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
3. března 2026