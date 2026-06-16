Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Evropský den proti vloupání
Neupozorňujte okolí na nepřítomnost v bydlišti, a to ani na sociálních sítích.
Každoročně si připomínáme Evropský den proti vloupání. Ten letos připadl na pondělí 15. června 2026. Jeho cílem je upozornit veřejnost na rizika spojená s majetkovou kriminalitou a především na možnosti, jak se efektivně bránit. Z pohledu policie je prevence jedním z nejdůležitějších nástrojů, protože správně zabezpečený objekt zloděje často odradí ještě dříve, než dojde k samotnému pokusu o vloupání.
Pachatelé si nejčastěji vybírají objekty, kde je zřejmé, že jsou špatně zabezpečené nebo dlouhodobě opuštěné. Mezi typické chyby patří:
- ponechání otevřených oken nebo balkonových dveří (zejména v letních měsících)
- odchod z bytu bez uzamčení „jen na chvíli“
- viditelně uložené cennosti v domech či vozidlech
- absence jakéhokoliv zabezpečovacího systému
- zveřejňování informací o dovolené na sociálních sítích v reálném čase.
Ke snížení rizika vloupání do objektu je také důležité mít dobré sousedské vztahy. Všímavost a včasné upozornění na linku 158 nebo nejbližšího policejního útvaru může sehrát důležitou roli při ochraně majetku. V případě, že se stanete obětí této trestné činnosti, nevstupujte na místo činu do příjezdu policejní hlídky. Váš pohyb nebo úklid ve vykradené chatě by mohl narušit stopy, které pachatel na místě zanechal.
Více informací můžete nalézt zde:
https://policie.gov.cz/clanek/informace-a-rady.aspx
https://mv.gov.cz/isdoc/docDetail.aspx?docid=22453596&docType=ART
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
16.6.2026