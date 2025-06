Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Evropský den proti vloupání

PLZEŇSKÝ KRAJ – Přijďte za námi ve středu na náměstí Republiky v Plzni. Mluvit budeme o tom, jak předcházet vloupání do domů či bytů. Nedávejte zlodějům příležitost!

Nejen s ohledem na Evropský den proti vloupání, který připadá na středu 18. června, ale i v souvislosti s obdobím dovolených, kdy lidé odjíždějí na dovolené, budeme upozorňovat na základní preventivní principy, které by měly přispět k tomu, aby nedošlo k vloupání do rodinných domů či bytů v době, kdy jejich majitelé ve svých obydlích nejsou.



Stále platí, že ochraně bytu či domu bychom se měli věnovat neustále, a to nejlépe už od jejího samotného pořízení. Samozřejmostí zůstává, že větší pozornost jí musíme věnovat v době, kdy víme, že nebudeme ve svém obydlí delší dobu.



Začít můžeme u základních pravidel, která nejsou finančně náročná, ale jejich dodržováním může každý předcházet majetkové trestné činnosti - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. V domě či bytě si nenechávejte větší finanční hotovost, šperky a jiné cennosti. Vhodné je pořízení zabudovaných trezorů, do kterých si můžete cennosti uschovat, je možné využít i bankovní úschovy. Nikdy nedávejte viditelně najevo, že jsme obydlí opustili například zataženými roletami nebo závěsy. Mezi další vhodné a osvědčené počiny patří domluva s vašimi sousedy, kteří budou v době vaší nepřítomnost vybírat poštovní schránku, kontrolovat dům a ve večerních hodinách rozsvítí světla, což bude budit dojem, že dům je obydlený. Pamatujte také, že v žádném případě klíče nepatří pod rohožku nebo na místa, která jsou volně přístupná a mohla by se dostat do rukou pachatele. I v online prostředí se vyplácí chovat obezřetně – v žádném případě nesdílejte aktuálně na sociální síti příspěvky z vaší dovolené, to by mohlo být pro pachatele "pozváním" do vašeho domu či bytu.

V rámci zabezpečovacích prvků existuje celá řada, k těmto můžete bližší informace získat na našich webových stránkách.

https://policie.gov.cz/clanek/prevence-zabezpecte-se--zabezpecte-se-chrante-majetek-sobe-i-svym-sousedum.aspx

V minulém roce policisté v Plzeňském kraji zaevidovali celkem 63 případů vloupání do bytů, 136 případů do rodinných domů a 80 případů do rekreačních chat. I za prvních pět měsíců tohoto roku policisté přijali několik desítek oznámení o tom, že došlo ke krádežím formou vloupání - v 14 případech do bytů, 62 případech do rodinných domů a 35 případech do rekreačních chat.

Cílem Evropského dne proti vloupání je upozornit na prevenci vztahující se k tomuto druhu protiprávního jednání, proto budeme rádi, pokud za námi v den konání akce přijdete.

„Majetková trestná činnost zaujímá téměř polovinu veškeré trestné činnosti. Při vloupání do rodinných domů či bytů dochází ke snížení pocitu bezpečí v prostředí, které by pro nás být bezpečné mělo. Preventivní akce, kde veřejnosti společně s dalšími partnery připomínáme zodpovědný přístup v zabezpečení majetku a odpovědné chování, mají smysl“, říká plk. Mgr. Ladislav Sluka, zástupce vedoucího odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Ve středu na náměstí Republiky v Plzni budeme společně s našimi partnery, mezi které patří odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, Ministerstvo vnitra, Městská policie Plzeň a zástupci z Cechu mechanických zámkových systémů ČR, s vámi mluvit o rizicích vloupání a správném způsobu zabezpečení nemovitostí. Přijďte za námi v čase mezi 13.00 až 19.00 hodinou a před odjezdy na své dovolené si připomeňte základní pravidla správného chování. Nejen osvětu směrem k dospělým, mimo to je připraven i program pro ty nejmenší, kteří si mohou vyzkoušet stezku, kde se na chvíli stanou malými kriminalisty. Za Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje budou na místě policisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz, policejní preventisté, k vidění bude vozidlo VW Transportér v policejních barvách, které slouží pro výjezdy kriminalistických techniků a policejní vozidlo BMW. Pozvání na akci přijali i naši němečtí kolegové, se kterými bude rovněž možnost diskutovat na toto téma.

Buďte tedy obezřetní a nepodceňujte preventivní opatření a zabezpečení vašich obydlí.





kpt. Bc. Hana Kroftová

16. června 2025

