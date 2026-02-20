Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Evropský den obětí trestných činů

Vyjadřujeme úctu a podporu obětem 

Dnes proběhla připomínka Evropského dne obětí trestných činů, který si každoročně připomínáme na 22. února. Vzhledem k tomu, že letos toto datum připadlo na neděli, uskutečnila se připomínka v náhradním termínu dnes.

Cílem tohoto dne je upozornit na práva obětí trestných činů a dostupné formy pomoci a podpory. Do připomínky se zapojili také policisté v Jindřichově Hradci, kteří spolu se zástupci Probační a mediační služby vyjádřili solidaritu s oběťmi trestné činnosti a zdůraznili význam citlivého, profesionálního a individuálního přístupu ke každé oběti rozblikáním majáků a minutou ticha.

nprap. Věra Mžiková

20. února 2026

