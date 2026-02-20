Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Evropský den obětí trestných činů
Vyjadřujeme úctu a podporu obětem
Dnes proběhla připomínka Evropského dne obětí trestných činů, který si každoročně připomínáme na 22. února. Vzhledem k tomu, že letos toto datum připadlo na neděli, uskutečnila se připomínka v náhradním termínu dnes.
Cílem tohoto dne je upozornit na práva obětí trestných činů a dostupné formy pomoci a podpory. Do připomínky se zapojili také policisté v Jindřichově Hradci, kteří spolu se zástupci Probační a mediační služby vyjádřili solidaritu s oběťmi trestné činnosti a zdůraznili význam citlivého, profesionálního a individuálního přístupu ke každé oběti rozblikáním majáků a minutou ticha.
nprap. Věra Mžiková
20. února 2026