Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Evropský den obětí trestných činů
Symbolickým rozsvícením majáků policisté ve Zlínském kraji podpořili oběti trestných činů.
V pátek 20. února ve 12 hodin po dobu jedné minuty policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje rozblikali majáky na služebních vozidlech, aby podpořili Evropský den obětí trestných činů, který je stanoven na 22. února. Ve spolupráci s probační a mediační službou se tak snažíme veřejnost informovat o možnostech pomoci obětem trestných činů.
Obětí se může stát osoba, které bylo ublíženo na zdraví v důsledku spáchaného protiprávního jednání, ale může jí být i pozůstalý, který smrtí oběti utrpěl újmu.
V rámci Policie ČR se obětem trestných činů a domácího násilí věnují specialisté, metodici i krizoví interventi, kteří jsou pravidelně vzděláváni, aby svým profesionálním a empatickým přístupem přispívali ke snížení sekundární viktimizace.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje disponuje čtyřmi speciálními výslechovými místnostmi, a to v prostorách Územního odboru ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti o od roku 2024 také Kroměříži.
Zřízením těchto specificky zařízených a vybavených prostor došlo ke zvýšení komfortu při výslechu zvlášť zranitelných obětí, např. dětí, žen a seniorů, tak i samotných policistů a jiných účastníků při provádění procesních úkonů trestního řízení.
Více na www.policie.gov.cz nebo www.pms.gov.cz.
20. února 2026, kpt. Bc. Jitka Lysáčková