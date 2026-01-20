Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Evropský den obětí trestných činů
Policisté uctili oběti minutou ticha a rozsvícením majáků.
Dne 20. února 2026 si policisté společně s Probační a mediační službou připomněli Evropský den obětí trestných činů. Ve 12 hodin uctili památku obětí minutou ticha a před policejními služebnami v celé republice se rozblikaly majáky služebních vozidel.
Symbolické rozsvícení majáků vyjadřuje jasné poselství: když oběť vidí blížící se světla policejního vozu, ví, že přichází pomoc. Policie České republiky tímto gestem připomíná, že oběti trestných činů nejsou samy a že jim stát nabízí podporu, ochranu i odbornou pomoc.
Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o právech a potřebách obětí a zdůraznit důležitost citlivého a individuálního přístupu.
Spolupráce s Probační a mediační služba je dlouhodobou součástí podpory obětí. Tato organizace pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci v důsledku trestného činu, podporuje je v aktivním zvládání následků a zároveň přispívá k odbourávání předsudků, které mohou oběti provázet.
Přestože letošní Evropský den obětí připadá na neděli, společná prezentace Policie České republiky a Probační a mediační služby proběhla již v pátek 20. února. Na téma podpory obětí naváže také přednáška pro veřejnost, která se uskuteční dne 23. února od 18 hodin v Rodinné centrum ROUTA, Čelákovice.
Podpora obětí trestných činů není jednorázovou aktivitou, ale dlouhodobým závazkem. Policisté jsou připraveni pomoci v každé situaci, kdy je ohrožena bezpečnost nebo práva občanů. Evropský den obětí trestných činů tak zůstává důležitou připomínkou solidarity, respektu a lidskosti v práci všech složek, které se obětem věnují.
nprap. Veronika Borovičková
20. ledna 2026