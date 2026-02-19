Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Evropský den obětí trestných činů 2026: Policisté uctí oběti rozsvícenými majáky
Dne 22. února si připomínáme Evropský den obětí trestných činů, který je spojen se schválením Charty práv obětí v roce 1990. Policie České republiky se k tomuto dni tradičně připojuje spolu s Probační a mediační službou.
V letošním roce proběhne společná pietní připomínka již v pátek 20. února 2026 ve 12 hodin, kdy policisté po celé republice uctí oběti minutou ticha a rozsvícením majáků služebních vozidel.Rozsvícené majáky symbolizují naději, podporu a pomoc, kterou policie poskytuje lidem v nejtěžších životních chvílích. Cílem tohoto dne není pouze vzpomínat, ale také posilovat povědomí o právech obětí a možnostech odborné pomoci.
Podpora obětí je dlouhodobou prioritou
Probační a mediační služba i Policie ČR dlouhodobě spolupracují na tom, aby oběti trestných činů nezůstávaly na své trápení samy. Pomáhají jim vyrovnat se s následky trestné činnosti, orientovat se v právním systému a získat potřebnou psychologickou či sociální podporu.
Práva obětí jsou zakotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který mimo jiné definuje pojem „zvlášť zranitelná oběť“. Patří sem například děti, senioři, oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění či teroristických útoků. Těmto osobám náleží zvláštní ochrana – například bezplatná právní pomoc, odborné poradenství, lékařské ošetření či možnost výslechu osobou preferovaného pohlaví.
Citlivý přístup a odborná pomoc
Policie České republiky si je vědoma, jak náročné je pro oběti o trestném činu hovořit. Proto jsou policisté pravidelně školeni v citlivé komunikaci a práci s oběťmi. K dispozici jsou také krizoví interventi a psychologové, kteří poskytují okamžitou podporu nejen obětem, ale i pozůstalým – a to přímo na místě události nebo v jejich domácím prostředí.
Policie rovněž provozuje speciální výslechové místnosti, které zajišťují bezpečné a důstojné prostředí pro výslechy zvlášť zranitelných osob. Na webových stránkách Policie České republiky je navíc k dispozici samostatná sekce věnovaná obětem trestných činů, kde mohou najít praktické informace i kontakty na odbornou pomoc.
Nejsme bezmocní
Evropský den obětí trestných činů připomíná, že oběti mají svá práva, podporu a nejsou na své situace samy. Policie České republiky i Probační a mediační služba jsou připraveny pomoci každému, kdo se stal obětí trestného činu – ať už jde o radu, psychickou podporu nebo právní informace. Pokud potřebujete pomoc, můžete se kdykoli obrátit na Policii České republiky prostřednictvím tísňové linky 158 nebo osobně na policisty na nejbližší policejní služebně.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
19. února 2026