Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Evidujeme nárůst vážných dopravních nehod vozidel s cyklisty a jezdci na koloběžkách
Během září a října museli berounští dopravní policisté vyjet k několika vážným dopravním nehodám. Na vině je neznalost zákona a předností v jízdě.
Jen za poslední měsíc museli policisté z Dopravního inspektorátu v Berouně vyjíždět ke třem vážným nehodám, ke kterým došlo na Berounsku. V pondělí 15. září vyjížděli v odpoledních hodinách do Králova Dvora, kde došlo ke střetu osobního vozidla s nezletilou osobou jedoucí na elektrické koloběžce po přechodu pro chodce. Cyklistka byla se zraněním převezena k lékařskému ošetření. V pátek 3. října, policisté zamířili k dopravní nehodě do Berouna, kde došlo ke střetu osobního vozidla s cyklistou jedoucím na elektrokole po přejezdu pro cyklisty. Cyklista, který za jízdy neměl cyklistickou přilbu, byl v kritickém stavu převezen do jedné z pražských nemocnic. V úterý 14. října hlídky zasahovaly v Berouně u dopravní nehody osobního vozidla s nezletilou osobou jedoucím na sdíleném elektrokole po vyznačeném přechodu pro chodce. Cyklistka neměla za jízdy předepsanou cyklistickou přilbu – se zraněním byla transportována do nemocnice. Okolnostmi dopravních nehod se nyní zabývají berounští policisté, kteří mimo jiné zjišťují míru zavinění jednotlivých účastníků.
Všechny tři dopravní nehody mají společného jmenovatele, a to neznalost dopravních předpisů, neznalost předností v jízdě a nepoužívání cyklistických přileb. Cyklisté, chodci a motorkáři jsou zvláště zranitelnými účastníky silničního provozu, protože je nechrání karoserie. Pokud dojde k dopravní nehodě, jehož jsou vyjmenovaní účastni, dojde v drtivé většině k jejich zranění.
Policisté důrazně upozorňují, že cyklista nemá status chodce. Na cyklisty se vztahují práva a povinnosti řidiče. Za cyklistu se považuje i osoba jedoucí na jakékoliv koloběžce. Cyklista tudíž nesmí přejíždět přechod pro chodce. Před samotným přechodem musí z kola nebo koloběžky sesednout, dopravní prostředek převést a poté může nasednout a pokračovat v jízdě. Důvod je jednoduchý. Je potřeba, aby řidič vozidla křižující přechod mohl včas na cyklistu zareagovat. V případě, že se řidič vozidla rozhlédne, na přechodu nikoho nevidí, pokračuje v jízdě a do jízdní dráhy mu náhle vjede cyklista v domnění, že má přednost, tak řidič nemá možnost včas zareagovat na nastalou situaci. V souvislosti s tím, jsou velikým problémem elektrická kola nebo elektrické koloběžky, které dokážou jet vysokou rychlostí, na kterou řidič zpravidla nemá šanci zareagovat. Je tedy všeobecně rozšířeným mýtem, že na přechodech pro chodce a na přejezdech pro cyklisty, mají cyklisté absolutní přednost.
A jak je to s přejezdy pro cyklisty? O tom jasně hovoří § 57 odst. 8 zákona o silničním provozu:
Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
Povinnost nošení cyklistické přilby ukládá § 58 odst. 1 zákona o silničním provozu:
Osoba mladší 18 let jedoucí nebo přepravovaná na jízdním kole je povinna použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Cyklistická přilba je sice povinná pro osoby mladší 18 let, ale doporučení nosit ji platí pro všechny. Pro vykreslení následků pádů z kola můžeme přirovnat rychlost jízdy na kole k pádu z výšky na beton, která se mění v závislosti na rychlosti. Pojede – li cyklista 15km/hod a spadne po hlavě dolů, tak jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1 m. Při rychlosti 25 km/hod odpovídá pádu z 2,5 m. Střetne – li se cyklista jedoucí rychlostí 15 km/hod s vozidlem jedoucím rychlostí 35 km/hod, odpovídá síla nárazu pádu z výšky 10 m – následky jsou v tomto případě fatální.
Dále upozorňujeme na povinnost nošení cyklistické přilby i na sdílených kolech pro osoby mladší 18 let. Před samotným půjčením doporučujeme přečíst provozní podmínky těchto kol, protože například na Berounsku nesmí sdílená kola řídit osoby mladší 18 let.
Vzájemná ohleduplnost, respekt všech účastníků silničního provozu společně s dodržováním jednoduchých pravidel, může přispět k bezpečnějšímu provozu pro všechny. Vrátit se domů ve zdraví by měla být priorita všech.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
24. října 2025