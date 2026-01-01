Eskorta do výkonu vazby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
„1. V případě, že soud rozhodne o vzetí do vazby obviněného dosud stíhaného na svobodě (tj. dosud jakkoli neomezeného na svobodě), jak může soudce zajistit transport obviněného do vazební věznice? Existují nějaké ustálené kontakty pro soudy a jiné orgány činné v trestním řízení, případně může soud využít linku 158?
2. Jaké útvary transport zajišťují? Jde o pohotovostní a eskortní oddělení v rámci odboru služby pořádkové policie? Existují tato oddělení na úrovni krajů, případně i na nižších úrovních?
3. Používá se ještě označení cela předběžného zadržení (CPZ), případně už jen policejní cela?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1. Pokud soud vydá příkaz k dodání osoby do výkonu vazby, doručí ho místně a věcně příslušnému útvaru Policie České republiky. Může přitom využít také linku tísňového volání 158. O provedení eskorty na základě žádosti oprávněného orgánu rozhoduje oprávněný příslušník útvaru Policie České republiky. V neodkladných případech může být rozhodnutí vydáno ústně nebo technickými prostředky.
Ad 2. Eskorty provádějí příslušníci různých organizačních článků útvarů Policie České republiky. Pohotovostní a eskortní oddělení jsou zřízena v rámci odborů služby pořádkové policie krajských ředitelství policie.
Ad 3. Aktuálně platný a účinný zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve svém ustanovení § 28 a následujících používá termín „policejní cela“. Termín „cela předběžného zadržení“ nemá oporu v žádném aktuálně platném a účinném právním předpisu.
PhDr. Jiří Vokuš, 23. června 2026