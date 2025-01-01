Energetik
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu zaměstnání: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
- možnost nástupu: 1. 10. 2025 nebo dle dohody
Náplň práce
- stanovování energetických cílů, úkolů a standardů
- dohled nad dodržováním plnění energetické politiky
- tvorba energetických (akčních) plánů
- plánování investičních akcí a provozních opatření
- sledování a vyhodnocování spotřeby
- návrhy opatření v reakci na odchylky ve spotřebě a při mimořádných stavech
- normalizace spotřeby energie, meziroční porovnání a predikce spotřeby
- dohled nad dodržováním platné energetické legislativy
- návrhy interních směrnic v oblasti hospodaření s energií
- sledování a kontrola dodržování kvality vnitřního prostředí
- kontrola dodržování zásad správného nakládání s energií
- zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtu
Platové podmínky a další benefity
- 11 platová třída – příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (28 530 – 38 570 Kč dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- dovolená 25 dnů + 5 dnů indispoziční volno
- zajištěná strava v místě pracoviště
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreace v rezortních zařízeních
- možnost využití dětského tábora
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- dobrá dopravní dostupnost MHD
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání technického směru (preferováno zaměření na energetiku), případně středoškolské vzdělání technického směru s praxí v oblasti energetiky min. 3 roky
- znalost právních předpisů v oblasti hospodaření s energií
- znalost práce s projektovou dokumentací
Výhodou
- orientace v oblasti veřejné správy
- zkušenosti s projektovým řízením
- znalost práce v ETŘ, SAP, REM
Další informace
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu rlzpp.eo@pcr.cz, s předmětem „ENERGETIK“.
Případné doplňující informace je možné získat na telefonním č. 974 884 616, 974 884 440 nebo 974 884 577.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.