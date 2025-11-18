Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Elitní zásahové týmy trénovaly na motorkách

Protiteroristické jednotky se sešly v rámci projektu ATLAS 

V Česku se sešly evropské elitní protiteroristické jednotky. Třináct zahraničních protějšků hostil Útvar rychlého nasazení v rámci setkání projektu ATLAS, který propojuje specializované týmy z členských států EU a přidružených zemí a umožňuje jim sdílet zkušenosti z náročných zásahů.

Středobodem unikátního výcviku byly motocykly, které URNA zařadila do své výzbroje v roce 2018 a od té doby s nimi získala bohaté zkušenosti. Motorka je v zásahu rychlý a obratný nástroj, který ale také nekompromisně prověří řidičské schopnosti. A právě proto se nedávno na několik dní uskutečnilo cvičení, kde se střídaly náročné modelové situace a přesné manévry.
Čeští instruktoři připravili sérii intenzivních modelových situací, v nichž zahraniční kolegové testovali svoje limity. Cvičili manévrování ve stísněných prostorech, rychlé přesuny, bezpečnou jízdu v provozu i ovládání motorky na různých površích. Součástí programu byly také zákroky ve dvojici a střelba za jízdy. To je disciplína, která vyžaduje absolutní souhru a maximální přesnost.

Výcvik byl záměrně vystavěný tak, aby ukázal, jak mohou motorky zásahovým týmům pomoci v situacích, kde rozhodují sekundy. A zároveň aby poskytl reálnou možnost sdílet zkušenosti mezi jednotkami, které se s podobnými hrozbami potýkají každý den, i když každá v jiném prostředí.

Do Česka přijeli zástupci Chorvatska, Británie, Irska, Estonska, Slovenska, Litvy, Maďarska, Polska, Švýcarska, Belgie, Španělska a Německa. Pro mnohé z nich šlo o první příležitost nahlédnout do detailů českého motocyklového konceptu, který si URNA postupně vybudovala a dlouhodobě rozvíjí.

Pětidenní výcvik ukázal, že motorky nejsou jen rychlý způsob přesunu, ale plnohodnotný nástroj taktiky. A zároveň potvrdil, že mezinárodní spolupráce má smysl.


kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí, Policejní prezidium ČR
18. listopadu 2025

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

9

Detailní náhled

10

10 

Detailní náhled

11

11 

Detailní náhled

12

12 

Detailní náhled

13

13 

Detailní náhled

14

14 

Detailní náhled

15

15 

Detailní náhled

16

16 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 