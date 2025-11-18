Elitní zásahové týmy trénovaly na motorkách
Protiteroristické jednotky se sešly v rámci projektu ATLAS
V Česku se sešly evropské elitní protiteroristické jednotky. Třináct zahraničních protějšků hostil Útvar rychlého nasazení v rámci setkání projektu ATLAS, který propojuje specializované týmy z členských států EU a přidružených zemí a umožňuje jim sdílet zkušenosti z náročných zásahů.
Středobodem unikátního výcviku byly motocykly, které URNA zařadila do své výzbroje v roce 2018 a od té doby s nimi získala bohaté zkušenosti. Motorka je v zásahu rychlý a obratný nástroj, který ale také nekompromisně prověří řidičské schopnosti. A právě proto se nedávno na několik dní uskutečnilo cvičení, kde se střídaly náročné modelové situace a přesné manévry.
Čeští instruktoři připravili sérii intenzivních modelových situací, v nichž zahraniční kolegové testovali svoje limity. Cvičili manévrování ve stísněných prostorech, rychlé přesuny, bezpečnou jízdu v provozu i ovládání motorky na různých površích. Součástí programu byly také zákroky ve dvojici a střelba za jízdy. To je disciplína, která vyžaduje absolutní souhru a maximální přesnost.
Výcvik byl záměrně vystavěný tak, aby ukázal, jak mohou motorky zásahovým týmům pomoci v situacích, kde rozhodují sekundy. A zároveň aby poskytl reálnou možnost sdílet zkušenosti mezi jednotkami, které se s podobnými hrozbami potýkají každý den, i když každá v jiném prostředí.
Do Česka přijeli zástupci Chorvatska, Británie, Irska, Estonska, Slovenska, Litvy, Maďarska, Polska, Švýcarska, Belgie, Španělska a Německa. Pro mnohé z nich šlo o první příležitost nahlédnout do detailů českého motocyklového konceptu, který si URNA postupně vybudovala a dlouhodobě rozvíjí.
Pětidenní výcvik ukázal, že motorky nejsou jen rychlý způsob přesunu, ale plnohodnotný nástroj taktiky. A zároveň potvrdil, že mezinárodní spolupráce má smysl.
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí, Policejní prezidium ČR
18. listopadu 2025