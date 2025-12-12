Policie České republiky  

Dvojitá krádež a zákaz řízení

Dobrušští policisté objasnili tři trestné činy - dva muži čelí obvinění. 

Policisté z obvodního oddělení z Dobrušky v uplynulých dnech během jediného dne sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestných činů dvěma mužům ve věku 34 a 37 let.

Mladšímu muži policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť v úterý 9. prosince usedl za volant vozidla zn. Jeep, i přesto, že věděl, že má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel platný až do února 2028. V minulosti již 3 tresty spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel „získal“, další 3 záznamy má i v rejstříku trestů a navíc je v „podmínce“ za předchozí trestnou činnost.

Ani druhý muž, cizinec, který je podezřelý ze spáchání dvou krádeží během dvou hodin, není pro policisty nikým neznámým. Obou krádeží se měl dopustit v pondělí 8. prosince. Při první měl jednomu muži v Dobrušce v odpoledních hodinách vytrhnout z ruky mobilní telefon zn. Samsung a o necelé dvě hodiny později v prodejně smíšeného zboží měl odcizit alkoholické nápoje, láhev vodky a několik piv.  K oběma skutkům se podezřelý 37letý muž odmítl vyjádřit. Odcizený mobilní telefon policistům vydal a ti ho poté vrátili jeho původnímu majiteli.

Oběma mužům v případě pravomocného odsouzení hrozí tresty odnětí svobody až na 2 roky.

12. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

