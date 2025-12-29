Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dvojice vykradla trafiku v Tišnově
Daleko nedojela.
V sobotu nad ránem se rozezněl telefon na lince 158. Pracovník ochranky si v Tišnově na obchůzce všiml podezřelých maskovaných osob, které naskočily do připraveného auta a zmizely i s lupem od nedaleké trafiky. Dostupné policejní hlídky se vydaly po horké stopě a před Kuřimí byla jedna z nich úspěšná. Řidič bílého pickupu s odcizenými značkami zajel do slepé ulice, kde pochopil marnost situace a zastavil. Spolujezdec se pokusil schovat u popelnic, odkud ho pod pohrůžkou namířené střelné zbraně bleskově vyzvedla druhá hlídka. Letmý pohled do interiéru vozu s cigaretami a dalším zbožím potvrdil policistům, že před sebou mají pachatele krádeže. Muž, který řídil vozidlo, nevlastnil řidičský průkaz a navíc odmítl test na drogy. Kriminalisté nyní zjišťují, zda se dvojice nemohla podílet i na dalších podobných událostech v kraji.
29.12.2025, mjr. Pavel Šváb