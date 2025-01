Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dvojice se vloupala do prodejny

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté dva muže rychle zadrželi.

Chotěbořští policisté odvedli dobrou práci, když se jim podařilo zadržet dva muže, kteří se vloupali do prodejny v obci Tis. Policisté si všimli podezřelých okolností a provedli kontrolu. Rozházené zboží nasvědčovalo vloupání. Dopadli dvojici, která se před nimi snažila v prodejně schovat. Muži ve věku čtyřiatřicet a pětačtyřicet let skončili v policejní cele. K případu došlo ve středu 15. ledna v noční době. Muži za užití násilí vnikli zadními dveřmi do prodejny se smíšeným zbožím, přes další dveře se dostali do skladu a samotné prodejny. Odcizili pokladničku s finanční hotovostí, která sloužila k dobročinným účelům, různé potraviny a sladkosti, alkohol a tabákové výrobky. Část odcizeného zboží vynesli z prodejny do přistaveného vozidla a část si připravili do tašek v prodejně, kdy už jej nestihli vynést. Škoda na odcizeném zboží je za více než šedesát tisíc korun. Další škoda vznikla poškozením. Policisté místo ohledali, zajistili stopy a vše zadokumentovali. Vozidlo, se kterým přijeli, policisté zajistili. Dvojice je podezřelá z trestného činu krádeže.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

17. ledna 2025

