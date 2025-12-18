Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dvojice pachatelů se dopustila desítek krádeží
Žena je ve vazbě, o muži rozhodne soud
Policisté objasnili rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, které se od konce října letošního roku dopouštěla dvojice pachatelů – dvaatřicetiletá žena a šestadvacetiletý muž. Celkem mají na svědomí nejméně třicet krádeží, které páchali jak samostatně, tak i společně. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobili, se vyšplhala na téměř 200 tisíc korun.
Žena se zaměřovala především na krádeže v obchodech, odkud odcizila oblečení, obuv, parfémy, cigarety, potraviny a nápoje. Trestné činnosti se však dopouštěla i mimo prodejny – opakovaně neoprávněně vstupovala na cizí pozemky, odkud odcizila jízdní kolo, elektro koloběžku a další věci. V jednom z případů byla při pokusu o krádež v zahradní chatce přistižena samotnými majiteli. Další skutky zahrnovaly krádeže věcí z neuzamčených vozidel, v jednom případě i peněženky s platební kartou, kterou následně zneužila k platbám. Pokusila se rovněž vloupat do kanceláře zdravotnického zařízení. Společně s obviněným mužem se po předchozí domluvě vloupali do areálu firmy, rodinného domu a také do objektu střední školy, kde ze skladu školní kuchyně odcizili různé nápoje a potraviny. Právě po této krádeži se policistům podařilo ženu bezprostředně po činu zadržet, zatímco muž z místa utekl.
Ženě bylo dne 11. prosince 2025 sděleno obvinění a dne 12. prosince 2025 byl státním zástupcem podán návrh na její vzetí do vazby, kterému soud vyhověl. Obviněná žena je tak v současné době ve vazbě.
Na muže byl vydán souhlas k zadržení a policisté jej vypátrali a zadrželi dne 17. prosince 2025. Kromě společných skutků je obviněn i z další majetkové trestné činnosti. Muž byl navíc v minulosti již pravomocně odsouzen za obdobnou trestnou činnost. V jeho případě bude podán návrh vzetí do vazby a o dalším postupu rozhodne soud na vazebním zasedání, které proběhne v nejbližší době. S ohledem na dosavadní vývoj případu a závažnosti jednání je vysoce pravděpodobné, že oba obvinění stráví letošní vánoční svátky ve vazební věznici.
Případ je výsledkem důsledné a profesionální práce policistů, kteří díky operativní činnosti a pečlivému vyšetřování dokázali rozsáhlou trestnou činnost objasnit a zabránit jejímu pokračování.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
18. prosince 2025