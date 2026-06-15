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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvojice lupičů dopadena do půl hodiny od činu

Oloupili muže bez domova. 

V pátek po šesté hodině ranní v Zámecké zahradě v Teplicích došlo k loupežnému přepadení muže bez domova. Ten spal ve spacáku pod širým nebem a vedle něj ležel jeho známý. Dvojice lupičů k nim přistoupila a vytáhli z batohu poškozeného zavírací nůž. Jeden pak nůž přiložil ke krku spícího muže a tím ho vzbudil. Druhý mezitím hlídal druhého ležícího muže. Pod pohrůžkou násilí pak dvojici obrali o peněženku s doklady a pár drobnými, mobilní telefon a batoh. Z místa podezřelí utekli neznámo kam. Jen o půl hodiny později byla dvojice lupičů podle popisu zadržena policejní hlídkou v Proseticích, kde chtěli nastoupit do trolejbusu. U sebe měli i odcizené věci. Oba byli umístěni do policejní cely a druhý den si vyslechli obvinění z loupeže a krádeže na osobě.  

15. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková zpráva

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