Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Dvojice kradla maso z jatek
Po předchozí domluvě muži odcizili z firmy více než 1000 kg vepřového a hovězího masa.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Havlíčkův Brod zadrželi začátkem tohoto týdne dvojici mužů ve věku 48 a 34 let. Muži kradli na jatkách maso, které dále prodávali. Svým jednáním způsobili škodu za více než 200 tisíc korun. Muži byli obviněni ze spáchání trestného činu.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů z Havlíčkobrodska. Muži byli obviněni z přečinu krádeže, kdy byla při krádeži způsobena větší škoda. Činu se obvinění muži dopustili ve spolupachatelství. Nikdo z nich nebyl v minulosti soudně trestán.
Dvojice byla obviněna z toho, že nejméně ve třech případech po předchozí domluvě odcizila z firmy celkem více než 1000 kg opracovaného vepřového a hovězího masa. Starší z mužů pracoval jako řezník a maso nachystal k expedici. Mladší následně maso naložil a při rozvážce vyložil na smluveném místě. Odcizené maso si dělili rovným dílem. Část použili pro vlastní potřebu, přebytek pod cenou prodali a utržené peníze využili na své živobytí.
Obvinění se doznali. Po provedení všech nezbytných úkonů byli ze zadržení propuštěni. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
15. srpna 2025