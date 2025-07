Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvě ženy čelí obvinění z podvodu a zpronevěry

PLZEŇ - Škoda přesahuje půl milionu korun.

Plzeňská policejní inspektorka zahájila v uplynulých týdnech trestní stíhání dvou žen ve věku 33 a 44 let. Ty měly nezákonným způsobem připravit poškozené o statisíce korun.

První případ se týká 33leté ženy, která je obviněna z podvodu. Ta měla podle dosud zjištěných skutečností od března 2023 do října 2024 opakovaně zneužít důvěry jiné ženy, kterou znala z dětství a se kterou začala komunikovat přes mobilní aplikaci. Pod různými záminkami z ní postupně vylákala celkem 301 tisíc korun. Poškozená předávala peníze obviněné v hotovosti a v různých částkách podle jejích požadavků. Peníze měly původně sloužit na údajné splácení dluhů nebo na cestu za smyšleným budoucím tchánem, který měl půjčku uhradit. Ve skutečnosti však obviněná peníze využila na své osobní potřeby a zřejmě ani neměla v úmyslu je někdy vrátit, zejména s ohledem na to, že se nacházela v tíživé finanční situaci a měla nařízené exekuce.

Druhý případ se týká 44leté ženy, kterou policisté stíhají pro pokračujícího přečinu zpronevěry. Jako zaměstnankyně jednoho plzeňského spolku měla mezi květnem 2020 a dubnem 2023 manipulovat s tržbami. Peníze z provozovny, které měla pravidelně odevzdávat účetní, si podle dosud zjištěných skutečností ponechávala a falšovala zápisy v pokladních knihách. Škoda přesáhla 307 tisíc korun. Když na to přišel její zaměstnavatel, žena mu slíbila, že peníze do roka vrátí. To však neučinila a poškozený vše oznámil policii.

Díky precizní a až mravenčí práci kriminalistky z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň, která se oběma případy zabývala, nyní obě ženy čelí obvinění.

por. Michaela Raindlová

15. července 2025

