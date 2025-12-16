Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dvě záchrany života během 14 dní
Praporčík Bc. Kamil Dostál oceněn za záchrany dvou lidských životů.
Dne 26. listopadu a 9. prosince 2025 prokázal prap. Bc. Kamil Dostál mimořádnou odvahu a profesionalitu při záchraně životů dvou mužů ve věku 58 a 89 let.
První záchrana se odehrála ve středu 26. listopadu v Týništi nad Orlicí. Během besedy v místní knihovně obdržel jeho známý výzvu prostřednictvím aplikace First Responder, že v nedaleké ulici Okružní došlo k náhlé zástavě oběhu. Oba okamžitě vyrazili na místo, kde nalezli bezvládného muže, kterému již byla poskytována laická první pomoc. Prap. Dostál okamžitě zkontroloval životní funkce poškozeného, ověřil průchodnost dýchacích cest a převzal nepřímou srdeční masáž. Během pár minut na místo dorazili první first respondeři s automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Po prvním výboji prap. Dostál pokračoval ve stlačování hrudníku do další analýzy, poté se vystřídal v resuscitaci s kamarádem, a dále pomáhal s čištěním dutiny ústní plné krve. Následně dorazila jednotka dobrovolných hasičů a zdravotnická záchranná služba, která potvrdila úspěšnou resuscitaci. Po jeho připojení byly provedeny dva výboje, které spolu s včasnou resuscitací obnovily krevní oběh 58letého muže.
K záchraně druhého života přispěl prap. Dostál v úterý 9. prosince v Albrechticích, když trávil čas se svou rodinou, a rozezněl se mu v 14:02 telefon s poplachovou zprávou. Zjistil, že lokalizace místa události je necelých 500 metrů od místa jeho bydliště a ihned vyrazil. Již za pouhé 2 minuty byl na místě. U muže, který ležel bezvládně na chodníku, se nacházely dvě ženy. Jedna z nich již prováděla resuscitaci, ve které jí ihned vystřídal. Z nedalekého domova důchodců byl poskytnut přístroj AED, který však nedoporučil výboj, a tak prap. Dostál pokračoval ve stlačování hrudníku do chvíle, kdy si všiml pohybu dolních končetin. Muž začal vykazovat známky života a následně komunikoval, i když byl zmatený. Po celou dobu zachránce s mužem komunikoval až do doby, než si ho převzala posádka letecké záchranné služby.
Díky rychlé reakci a odbornému zásahu prap. Dostála se podařilo zachránit dva lidské životy. Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové vyjádřila prap. Dostálovi v obou případech poděkování za poskytnutí první pomoci.
Prap. Bc. Kamil Dostál dnes 16. prosince převzal z rukou krajského ředitele a ředitele rychnovského územního odboru ocenění jako výraz uznání za jeho mimořádný přístup. „Schopnost okamžitě jednat a poskytnout odbornou pomoc mimo službu je důkazem vysoké profesionality a osobní odvahy. Praporčík Dostál svým jednáním ukázal, že služba veřejnosti nekončí s uniformou. Za jeho zásah mu patří naše upřímné poděkování,“ uvedl plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
„Jsem nesmírně hrdý na kolegu, který významně přispěl k záchraně dvou lidských životů, a to navíc v době osobního volna,“ uvedl plk. Mgr. Josef Daníček, ředitel územního odboru Rychnov nad Kněžnou, který se ke gratulaci a poděkování připojil.
16. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová