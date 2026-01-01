Dvě vážné nehody chodkyň na Hodonínsku
Od začátku roku na jižní Moravě při nehodách zemřeli čtyři chodci. [FOTO]
Dopravní policisté se zabývají dvěma vážnými dopravními nehodami, při kterých došlo ke střetu chodkyň s nákladními vozidly. Obě události se staly na přechodech pro chodce a zraněné ženy musely být transportovány do nemocnice letecky.
K první nehodě došlo poslední dubnové pondělí krátce před devátou hodinou ráno na Nerudově ulici v Kyjově. Starší chodkyně zde přecházela komunikaci po vyznačeném přechodu, kdy došlo ke střetu s dodávkou. Po nárazu upadla na vozovku a utrpěla vážná zranění. Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní. Zraněná žena byla následně letecky transportována do nemocnice.
Druhá nehoda se stala v úterý krátce před sedmou hodinou ranní v centru obce Petrov. Na přechodu pro chodce zde došlo ke střetu mladé chodkyně s nákladní soupravou. Také v tomto případě utrpěla žena zranění, která si vyžádala transport leteckou záchrannou službou do brněnské nemocnice. Dechová zkouška u řidiče, cizí státní příslušnosti, byla negativní.
V obou případech žádají hodonínští dopravní policisté případné svědky, kteří dosud nepodali vysvětlení, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 633 260 nebo na mobilním čísle 725 574 043. U nehody v Petrově by policisté uvítali kontakt zejména na mladou ženu, která v době střetu přecházela vozovku po přechodu z opačné strany. Policisté zároveň žádají řidiče o poskytnutí případných kamerových záznamů, například z palubních kamer vozidel, které by mohly přispět k objasnění obou nehod.
Od začátku letošního roku evidují jihomoravští policisté celkem 112 dopravních nehod s účastí chodců, při nichž čtyři lidé zemřeli. Ve stejném období loňského roku přitom přišel o život pouze jeden chodec. Z letošního celkového počtu nehod bylo 37 zaviněno samotnými chodci.
Zároveň připomínáme, že chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Při střetu s vozidlem často utrpí vážná nebo fatální zranění. Chodci by se proto měli vždy před vstupem do vozovky důkladně rozhlédnout, nepřeceňovat své možnosti a nespoléhat na to, že je řidič vždy včas zaregistruje. Za snížené viditelnosti je důležité používat reflexní prvky a nevstupovat do vozovky bezprostředně před přijíždějící vozidlo.
Řidiči by měli před přechody pro chodce vždy zpomalit, být maximálně pozorní a počítat s možností náhlého vstupu chodce do vozovky. Zvýšenou opatrnost je nutné dodržovat zejména v ranních a odpoledních hodinách a respektovat povinnost dát chodcům na přechodu přednost. Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby byli ohleduplní a dbali na bezpečné chování, protože i malá nepozornost může mít vážné následky.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 7. května 2026.