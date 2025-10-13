Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dvě tragické nehody na Sokolovsku
Zemřely dvě osoby.
K první tragické dopravní nehodě došlo v neděli dne 12. 10. 2025 krátce po půlnoci v Kraslicích. Zde měl 27letý řidič řídit osobní vozidlo značky Škoda, přičemž při průjezdu zatáčkou měl dostat s vozidlem smyk a následně narazit do domu. Po příjezdu policistů na místo s ním byla provedena opakovaná orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla pozitivně s nejvyšším výsledkem 2, 05 promile alkoholu v krvi. Následně byl řidič převezen do nemocnice k odběru biologického materiálu. Při dopravní nehodě došlo k smrtelnému zranění 27letého spolujezdce. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze zločinu usmrcení z nedbalosti.
K druhé tragické dopravní nehodě došlo dnes 13. 10. 2025 kolem půl šesté ráno na ulici Kraslická ve Svatavě. Zde 32letý řidič srazil osobním vozidlem na přechodu pro chodce 59letou chodkyni. Ta utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Policisté s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativně a také orientační test na návykové látky, přičemž ten vyšel pozitivně na látku THC/CL. Poté byl řidič převezen k odběru biologického materiálu do nemocnice. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze zločinu usmrcení z nedbalosti.
Přesná příčina a okolnosti těchto dvou dopravních nehod jsou v současné době v šetření.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
13. 10. 2025