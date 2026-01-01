Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dvě tragické nehody na dálnici D2 si vyžádaly dva lidské životy
Apelujeme na pozornost řidičů. [VIDEO]
Dálnici D2 ve směru na Brno ve čtvrtek odpoledne ochromily dvě na sebe navazující tragické dopravní nehody, které si vyžádaly dva lidské životy a vedly k několika hodinám dopravních omezení.
První nehoda se stala krátce po 14. hodině na 3,5. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Podle dosavadních informací zde osobní vozidlo narazilo do nákladního automobilu. Řidič osobního vozidla utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Dálnice byla desítky minut po dobu zásahu složek Integrovaného záchranného systému uzavřena, následně byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.
V důsledku vzniklé kolony došlo o hodinu a půl později na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno k další tragické dopravní nehodě. Řidič dodávky s přívěsem narazil do pomalu jedoucího kamionu v koloně vytvořené předchozí nehodou. Po střetu dodávka i návěs kamionu začaly hořet, na místě proto zasahovaly jednotky hasičů. Řidič dodávky utrpěl smrtelná zranění, kterým na místě podlehl. Dálnice ve směru na Brno bude podle předpokladů uzavřena až do nočních hodin, objízdná trasa vedla přes exity Blučina. Přesné příčiny a okolnosti obou nehod jsou předmětem šetření dopravních policistů.
Během řešení událostí policisté zaznamenali také opakující se nebezpečný jev známý jako „efekt přihlížejících“. Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. V důsledku toho docházelo ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací. Výjimkou nebyli ani tací, kteří během jízdy pořizovali mobilními telefony záběry z místa tragických nehod. Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod.
Současně děkujeme většině řidičů za ukázněné chování a správné vytváření záchranářské uličky v kolonách. Díky tomu se mohly složky Integrovaného záchranného systému dostat na místo obou nehod v co nejkratším čase a bez zbytečných komplikací.
Znovu apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby věnovali maximální pozornost řízení, dodržovali bezpečný odstup mezi vozidly a počítali s možností náhlého vzniku kolon, zejména na dálnicích. Především v okolí křížení dálnic D1 a D2 může v dopravních špičkách docházet k jejich rychlému vytváření. Nevěnování se řízení a pozdní reakce na vzniklou dopravní situaci mohou mít fatální následky.
Krátké video naleznete zde, v případě vyčerpání zde, v případě vyčerpání zde.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 4. června 2026.