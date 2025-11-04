Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dvě silně podnapilé řidičky na Rychnovsku
Během kontroly jedna z nich usnula, druhá odmítala spolupracovat a s pouty na rukou skončila na policejní služebně.
V sobotu 1. listopadu krátce po půl šesté vpodvečer jsme na tísňovou linku přijali oznámení řidiče o vozidle, které mělo jet v protisměru v Kostelci nad Orlicí a má podezření, že by jeho řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Na místo ihned vyrazili policisté z Týniště nad Orlicí a v křižovatce ulic ul. Na Spravedlnosti a na Plácku nalezli vozidlo s nastartovaným motorem, uvnitř kterého seděla žena. Řidička byla zmatená, nebyla schopná sama otevřít dveře, mluvit ani vystoupit z auta. Policistům se nakonec podařilo s řidičkou provést dechovou zkoušku, která jim potvrdila nejen jejich domněnky, ale také podezření oznamovatele. Devětapadesátiletá řidička nadýchala 3,24 promile alkoholu a na místě tak přišla o řidičský průkaz. Během kontroly řidička usnula a přestala s policisty komunikovat. Policisté tak ženě zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která jí převezla do rychnovské nemocnice.
Policisté navíc zjistili, že řidička chvilku před tím, než byla policejní hlídkou zkontrolována, při průjezdu ulicí Na Spravedlnosti směrem k hlavní silnici II/316 nezvládla řízení svého vozidla a při odbočování vlevo měla narazit do lampy veřejného osvětlení. Ta jí ale nezastavila a řidička pokračovala v jízdě zpět směrem k ulici Na Spravedlnosti, kde už zůstala stát. Naštěstí se jízda řidičky obešla bez závažnějších následků, pouze se škodou na vozidle a sloupu veřejného osvětlení, která byla předběžně odhadnuta na 55 tisíc korun.
Případ si od kolegů převzali dopravní policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Další řidičku, tentokrát cizinku, pod vlivem alkoholu odhalili rychnovští policisté v neděli 2. listopadu krátce před druhou hodinou ráno v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Třicetiletá žena jedoucí s vozidlem zn. Škoda nadýchala 2,44 promile alkoholu. Policisté jí zakázali další jízdu a na místě přišla o řidičský průkaz. Po provedení dechových zkoušek cizinka přestala s policisty spolupracovat a snažila se opakovaně z místa kontroly vzdálit, proto policisté ženu omezili na osobní svobodě a za použití donucovacích prostředků jí eskortovali na policejní služebnu, kde ve věci zahájili úkony trestního řízení. Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Řízení pod vlivem alkoholu představuje vážné riziko nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Alkohol výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a narušuje úsudek, což může vést k nehodám s tragickými následky. Apelujeme na všechny řidiče, aby za volant usedali pouze střízliví!
4. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová