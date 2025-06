Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dvě pátrací akce se šťastným koncem

České Budějovice - Policisté krátce po sobě pomohli ztraceným seniorům.

Policisté na Českobudějovicku zažili v uplynulých dnech hned dvakrát dramatické chvíle, kdy na linku tísňového volání přijali oznámení od vystrašených volajících, kteří pohřešovali své příbuzné. V obou případech se jednalo o starší muže, kteří opustili svá obydlí a nikdo nevěděl, kde jsou.

První volání jsme zaznamenali v sobotu 31. května před 17:00 hodinou. Rodina pohřešovala staršího muže, který okolo 15:00 hodiny odešel z ze zahrady u domu v jedné obci na Trhosvinensku . Dle vyjádření oznamovatele u sebe muž neměl mobilní telefon a hlavně neměl léky, které musel v pravidelných intervalech brát. Policisté věděli, že jde o čas, a tak okamžitě rozjeli pátrací akci, do které byli postupně zapojeni policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny a také českobudějovičtí psovodi. Po nemocném muži intenzivně pátrali v katastru přilehlých obcích, situaci však komplikoval fakt, že nikdo přesně nevěděl, jakým směrem se muž vydal a především to, že mohl být kvůli absenci léků ohrožen na životě. Připraveni do akce byli rovněž policisté z leteckého oddělení s drony. Ti nakonec nebyli zapotřebí, protože pátrací akce měla naštěstí rychlý spád. Okolo 18:15 hodiny byl pohřešovaný muž nalezen psovodem ppor. Jiřím Frankem na pozemní komunikaci u obce Otěvěk. Neměl viditelná zranění, byl pouze vystrašený a zmatený, a tak ho mohli policisté v pořádku předat rodině.

Hned v neděli 2. června nastala obdobná situace, kdy okolo 16:00 hodiny zavolali na linku 158 příbuzní jiného staršího muže, který měl odjet okolo 11:00 hodiny na svém elektrokole z jedné obce nedaleko Lišova a dosud se nevrátil. Policisté zjistili, že ani tento muž u sebe nemá mobilní telefon a na svém kole vyjíždí často po okolí obce. Nicméně nikdy se nestalo, že by se tak dlouho nevrátil. Policisté dále pracovali s informací, že rád jezdí po lesích, a že vzhledem k věku může být dezorientovaný. Pátrací akci začali okamžitě a postupně se do ní zapojila více než desítka polciistů z obvodních odělení Lišov, Třeboň, Boršov nad Vltavou, oddělení hlídkové služby, dálniční oddělení Borek, kriminalisté a také psovodi. S ohledem na rozsah území, které bylo třeba propátrat, byla povolána i letecká služba Praha s drony. Právě tito policisté byli nakonec úspěšní, když po 21:00 hodině muže vypátrali u cesty z Lišova na České Budějovice. Byl naštěstí v pořádku, pouze lehce dezorientovaný, a tak ho i s kolem naložili a odvezli za příbuznými.

Policistům patří za jejich nasazení obrovské poděkování. Heslo "Pomáhat a chránit" tak naplnili do posledních písmene.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

4. června 2025

