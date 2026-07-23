Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dvě pátrací akce během jediného večera na Rychnovsku
Mladší muž se nakonec vrátil domů sám, seniora policisté vypátrali v lese krátce před třetí hodinou ráno.
Policisté na Rychnovsku mají za sebou dvě téměř souběžně oznámené pátrací akce během jednoho večera. Oznámení o pohřešovaném 68letém muži přijal operační důstojník na lince 158 v úterý 21. července v 19:45 hodin. Krátce před 20:30 hodin bylo oznámeno další pohřešování, tentokrát 39letého muže. Policisté tak museli řešit dvě pátrací akce současně.
Pátraní po mladším z mužů, který byl podle oznamovatelky v nepříznivém psychickém stavu a jehož rodina měla obavy o jeho život, trvalo několik desítek minut. Muž odešel z domova kolem 18:30 hodin a na opakované telefonické kontaktování nereagoval. Do pátrání se zapojilo několik hlídek z Rychnovska, přizván byl také pátrací tým STOPA. Jeho nasazení však nakonec nebylo potřeba, protože se pohřešovaný kolem 21. hodiny sám vrátil domů. Následně byl předán do péče zdravotnické záchranné služby, která jej převezla do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Pátrání po seniorovi ovšem bylo výrazně náročnější a trvalo několik hodin. Podle oznámení odešel z domova sociálních služeb kolem 15. hodiny a do večera se nevrátil. Do rozsáhlé pátrací akce se zapojili policisté z Rokytnice v Orlických horách, Rychnova nad Kněžnou, Kostelce nad Orlicí a psovod se služebním psem. Pomáhali také kolegové z krajského pohotovostního a eskortního oddělení, pátrači, velitel policie, tým STOPA i policisté z obvodního oddělení Žamberk ze sousedního Pardubického kraje. Do akce byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie České republiky.
V průběhu pátrání policisté prověřovali získané poznatky od občanů a pátrali v náročném terénu v okolí možného výskytu pohřešovaného. Současně byla prostřednictvím hasičů rozeslána občanům informační SMS zpráva.
Krátce před třetí hodinou ranní se podařilo seniora vypátrat v lese za pomoci termovize. Policistům uvedl, že při návratu z nákupu zabloudil. Nalezeného muže následně v pořádku předali zpět do domova sociálních služeb. Úspěšná pátrací akce tak byla po téměř osmi hodinách ukončena.
23. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová