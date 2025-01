Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvě osoby skončily ve vazbě, jedna rovnou ve výkonu trestu

PLZEŇ – Policisté je obvinili ze spáchání několika přečinů.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 30 a 40 let, které obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, z pokračujícího přečinu porušování domovní svobody, z pokračujícího přečinu poškození cizí věci a z přečinu neoprávněného držení, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Podle dosud zjištěných skutečností se obvinění muži třetí lednový den letošního roku společně vloupali do jedné bytové jednotky v Chelčického ulici v Plzni a odcizili věci v hodnotě 23 tisíc korun. Mimo jiné odcizili i dvě sady šipek s kovovými hroty. K další krádeži došlo o dva dny později. Obvinění přijeli na místo činu vozidlem taxislužby. Jednalo se o nákupní centrum, kde jsou provozovány i restaurace. A právě u jedné z restaurací si všimli špatně zavřeného okna. Tímto oknem vnikli do vnitřních prostor a odcizili finanční hotovost i s takzvanou kasírtaškou a dále klíčky od vozidla značky Toyota, které stálo na parkovišti. S vozidlem i s odcizenými věcmi následně z místa odjeli. Další den dojeli s tímto odcizeným vozidlem k jednomu rodinnému domu na Plzeňsku, za použití násilí vnikli dovnitř a odcizili velké množství různých věcí. Jednalo se například o reproduktory, sluchátka, mobilní telefon, šperky, dioptrické brýle nebo platební karty. Odnesli si také plechový kufřík s pivem, prázdný obal na SIM kartu ze zahraničí nebo tři výherní losy. Všechny odcizené věci naložili do odcizeného automobilu a z místa odjeli. Poškozeným způsobili celkovou škodu přes 390 tisíc korun.

Díky zajištěným a vyhodnoceným stopám, kamerovým záznamům, ale především opět díky výborné a rychlé operativní činnosti se podařilo oba muže vypátrat a zadržet. Policisté vypátrali i odcizené vozidlo značky Toyota, které vrátili zpět jeho majiteli.

Mladší z obviněných mužů je stíhán vazebně. Na druhého obviněného byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za předešlou majetkovou trestnou činnost. 40letý muž tedy putoval rovnou do vězení.

Ve druhém případě policisté sdělili podezření 46letému muži ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle dosud zjištěných skutečností podezřelý opakovaně řídil motorová vozidla, i když mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající právě v zákazu řízení všech motorových vozidel. Naposledy policisté podezřelého přistihli 7. ledna 2025 v ulici Zborovská, kdy ho zastavili jako řidiče vozidla značky Mercedes k provedení silniční kontroly. Nejen že opět řídil, ale ve vozidle převážel i různé chemické látky. Ty budou nyní podrobeny znalecké expertize.

I tento recidivista skončil ve vazbě.

por. Michaela Raindlová

15. ledna 2025

