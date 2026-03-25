Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dvě neznámé dopravní nehody na Jičínsku

Dopravní policisté hledají možné svědky. 

V pondělí 23. března, v době mezi 09:00 hod. až 12:00 hod., došlo v katastru obce Úlibice, při výjezdu z kruhového objezdu ve směru od Jičína na Hradec Králové, k dopravní nehodě. Dosud neustanovený řidič pravděpodobně nákladního vozidla světlé barvy narazil nezjištěnou částí vozidla do betonových zábran. Následkem nárazu byly čtyři betonové bloky posunuty a poškozeny. Předběžná škoda byla vyčíslena na 20 000 tisíc korun. Řidič z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti dané zákonem.

K další dopravní nehodě došlo v úterý 24. března, v rozmezí mezi 16:30 hod. až 19:00 hod., v ulici Svatopluka Čecha v Jičíně. Neznámý řidič nezjištěného vozidla se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do přední části zaparkovaného vozidla značky Dacia. Škoda byla předběžně stanovena na 30 000 tisíc korun. I v tomto případě řidič z místa nehody ujel.

Policie ČR žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na kruhovém objezdu u Úlibic a v ulici Svatopluka Čecha v Jičíně a mohou přispět k objasnění dopravních nehod, aby poskytli jakékoli informace či kamerové záznamy z palubních kamer vozidel. Každá informace může pomoci k přesnému zjištění průběhu události.

Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158.

25. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský

Poškozené betonové zábrany

Poškozené vozidlo

