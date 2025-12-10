Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dvě navazující nehody na D11
Při nehodě na Hradecku bylo zraněno celkem pět osob.
Dne 10. prosince 2025 krátce po 16:30 došlo na dálnici D11, v úseku mezi Sedlicemi a Kuklenami (km 87,5, směr Praha – Jaroměř), ke střetu dvou osobních automobilů. Událost si vyžádala zásah všech složek IZS včetně letecké záchranné služby.
Podle dosavadních zjištění se pravděpodobně jedná o dvě navazující nehody. Řidič dosud neztotožněného vozidla měl podjet osobní automobil jedoucí v levém jízdním pruhu a zařadit se před něj. Řidič tohoto vozidla se měl leknout, strhnout řízení, otočit se a zůstat stát v jízdním pruhu. Následně do něj narazil další řidič, který vozidlo měl přehlédnout. Dechové zkoušky u zúčastněných řidičů byly negativní. Jeden z řidičů, se kterým nedošlo ke střetu, na místě nezastavil a z místa nehody ujel.
Při nehodě bylo zraněno celkem pět osob. Jedna osoba utrpěla vážná zranění, se kterými byla vrtulníkem transportována do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Další osoby utrpěly lehčí poranění a byly převezeny k ošetření do stejné nemocnice.
Komunikace byla v místě nehody dočasně uzavřena, aktuálně je průjezdný jeden jízdní pruh. Příčiny a okolnosti nehod budou prověřovat policisté z dálničního oddělení Pravy.
por. Karolína Macháčková
10.12.2025, v 19:30 hodin