Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Dvě loupeže se zbraní v jeden den
Výborná týmová práce a společná koordinace přispěla k velmi rychlému zadržení pachatelů.
V průběhu včerejšího dne řešili policisté na Přerovsku dvě loupežná přepadení zastaváren s použitím zbraně. Nejednalo se o jednoho pachatele, ale o dva různé skutky.
Na základě prvního oznámení jsme v dopoledních hodinách vyjížděli do Kojetína, kde byla přepadena žena obsluhující v provozovně. Neznámý muž s kuklou na hlavě a krátkou pistolí v ruce na ni namířil a opakovaně požadoval vydání zlatých předmětů. Žena se ale nenechala zastrašit, vytáhla pepřový sprej, který měla na dosah a použila ho proti muži v kukle. Neznámý pachatel byl jednáním ženy zaskočen a z prodejny vyběhl ven bez požadovaného zlata.
Ihned poté se rozjelo pátrání po neznámém a nebezpečném pachateli. S ohledem na místo spáchání loupeže a prvotní poznatky byli k součinnosti přizváni i kolegové z okolních krajů. Profesionálně odvedená týmová práce a společná koordinace přinesla vzápětí výsledky v podobě zadržení dvou podezřelých osob, muže a ženy, které omezila na osobní svobodě hlídka kroměřížských policistů u místního vlakového nádraží. Hlídka převezla podezřelé osoby na místní služebnu, kde si je později vyzvedli policisté z Přerova k provedení potřebných úkonů a dokumentaci celé události. Spolu s podezřelým byla zadržena také 55letá žena, která byla po provedených úkonech ze zadržení propuštěna, ale je nadále v tomto případě vedena jako podezřelá osoba. S podezřelým 41letým mužem bylo zahájeno trestní stíhání ze zvlášť závažného zločinu loupež. Jedná se o recidivistu, který byl již v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost. Z naší strany byl vydán podnět na státní zastupitelství k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, o kterém se bude teprve rozhodovat. Ke škodě na zdraví a majetku v tomto případě nedošlo.
Ve večerních hodinách po 21:00 hodině jsme přijali prostřednictvím linky 158 další oznámení o loupežném přepadení zastavárny tentokrát v Přerově. V tu dobu neznámý pachatel vstoupil do prodejny se zakrytým obličejem. V ruce držel předmět připomínající menší pistoli a dožadoval se vydání zlata a peněz. Ani tento pachatel nebyl úspěšný, obsluhující žena na jeho požadavky nereagovala, schovala se za dveře a přivolala pomoc. Jakmile to pachatel viděl, otočil se a rychle zmizel. I tentokrát se rozjelo pátrání po nebezpečném pachateli a ke spolupráci byly přizvány další policejní složky jako dálniční oddělení, oddělení hlídkové služby, pohotovostní a eskortní oddělení a také městská policie. I v tomto případě se společný postup a koordinace vyplatila. Strážníci městské policie Přerov zadrželi 26letého podezřelého muže do půl hodiny od oznámení na vlakovém nádraží. Poté si ho převzali policisté a převezli na služebnu, kde s ním proběhly a nadále budou dnešního dne probíhat další úkony trestního řízení. Ani v tomto případě nedošlo k újmě na zdraví a škodě na majetku.
Odvážné pracovnice zastaváren zareagovaly dle momentální situace, ale ne vždy se pachatel zalekne. Proto je velmi důležité v takovýchto případech jednat s rozmyslem a co nejvíce si chránit vlastní život a zdraví.
Za uvedené skutky, které byly kvalifikovány jako zvlášť závažný zločin loupež, hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody od dvou do deseti let.
por. Mgr. Miluše Zajícová
26. února 2026