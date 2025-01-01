Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dvě krádeže objasněny do druhého dne
V průběhu minulého týdne se policistům podařilo objasnit dvě krádeže jízdních kol na Kroměřížsku.
V prvním případě se policistům z Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem díky dobré operativní a pátrací činnosti podařilo vypátrat pachatele krádeže jízdního kola již následující den.
Ve druhém případě si v nedělní podvečer morkovický policista cestou do práce všiml v jedné obci podezřelého jízdního kola odstaveného u rodinného domu. Kolo odpovídalo popisu odcizeného bicyklu evidovaného z předešlého dne. První minuty jeho služby tak směřovaly k vypátrání zloděje, který se ke krádeži následně doznal. Předání kola majitelce vehnalo slzy do očí, nešlo totiž o kolo vysoké majetkové hodnoty, nýbrž o předmět s citovou hodnotou. Seniorka ho v minulosti dostala darem.
Oba případy byly kvalifikovány jako přestupek proti majetku. Oběma hříšníkům nyní hrozí ve správním řízení pokuta až do výše padesáti tisíc korun.
30. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.