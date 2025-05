Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvě akce, čtyři zadržené osoby

TACHOVSKO - Tachovský toxi tým provedl v uplynulých dnech dva zásahy proti osobám, které podezíral z drogové trestné činnosti.

První zadrženou dvojicí je 35letý muž a 33letá žena. Muž nejméně od měsíce července loňského roku až do doby svého zadržení nakupoval pervitin na různých místech v Plzeňském kraji a dále jej prodával nebo poskytoval nejméně 21 osobám. Obchodoval také s marihuanou. Při zadržení a následné domovní prohlídce u něj policisté nalezli 3 uzavíratelné plastové sáčky s pervitinem.

Zadržená žena se podílela na výše uvedené trestné činnosti také nejméně od měsíce července loňského roku. Kriminalisté ji podezírají, že muži minimálně ve dvou desítkách případů usnadňovala opatření drogy za účelem následné distribuce tím, že mu zajišťovala odvoz se záměrem nákupu omamné a psychotropní látky. Dále mu pomáhala s předáním pervitinu uživatelům, se kterými byl zadržený muž na tomto domluvený. Pro nákup drogy se v jednom případě vypravila sama.

Na základě provedeného šetření, zjištěných skutečností a zajištěných důkazů tak mohl policejní komisař sdělit muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a ženě zespáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Žena je stíhána na svobodě, u muže podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, kterému soud vyhověl.

Ve druhém případě zadrželi policisté dva muže přímo při výrobě pervitinu. Oba zadržení si opatřili a do vypůjčeného rekreačního objektu na Stříbrsku dopravili prostředky a vybavení potřebné k výrobě drogy. V době jejich zadržení byla nad zapnutým plynovým vařičem umístěna velká skleněná baňka s roztokem růžové barvy, který obsahoval metamfetamin. U jednoho z mužů našli policisté při zadržení také uzavíratelný plastový sáček s marihuanou.

Oba muže ve věku 23 a 43 let obvinil policejní komisař ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stadiu pokusu. Na staršího z obviněných navíc okresní soud Plzeň – město vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a mladší z dvojice se uvedeného jednání dopustil přesto, že byl již jednou za obdobný čin odsouzen. Staršího muže dopravili policisté do výkonu trestu a mladší z rozhodnutí soudu putoval do vazby.



por. Bc. Iva Vršecká

20. května 2025

