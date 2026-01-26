Policie České republiky  

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dvakrát alkohol i rychlost

Policisté zastavili nezodpovědné řidiče na Jičínsku. 

Policisté z dálničního oddělení Hořice během neděle odhalili dva řidiče, kteří překročili dovolenou rychlost a zároveň usedli za volant pod vlivem alkoholu.

Prvního z nich zastavila hlídka v nedělních dopoledních hodinách v katastru obce Bartoušov. Padesátičtyřletý řidič vozidla Peugeot jel rychlostí 74 km/h v úseku, kde je stanovena maximální dovolená rychlost 50 km/h. Dechová zkouška následně u muže prokázala 0,41 promile alkoholu.

Druhého řidiče, 34letého muže za volantem vozidla značky Mazdy, policisté zastavili téhož dne kolem poledne v katastru obce Robousy. V úseku s dovolenou rychlostí 90 km/h jel muž téměř 140 km/h. Také u něj byla provedena dechová zkouška, která ukázala pozitivní výsledek 0,37 promile alkoholu.

Oba muži uvedli, že alkohol požili během sobotního večera. Policisté jim na místě zakázali další jízdu a zadrželi jejich řidičské průkazy. Ve správním řízení jim nyní hrozí zákaz řízení až na 18 měsíců, pokuta v řádu desítek tisíc korun a bodový postih.

Policie ČR dlouhodobě upozorňuje, že i malé množství alkoholu v krvi výrazně zpomaluje reakce řidiče a zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod. Stejně tak vysoká rychlost zásadně snižuje schopnost včas zastavit či bezpečně reagovat na nenadálé situace.

26. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský

