Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dva zranění při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži
Při výměně regulátoru tlaku vody došlo ke zranění dvou mužů.
Jak jsme již včera informovali, ve čtvrtek 23. července 2026 krátce po 12:30 hodině došlo v Kroměříži při opravě vodovodního potrubí, konkrétně při výměně regulátoru tlaku vody, k vyražení přechodové spojky vodovodní soustavy. Při této události utrpěli těžká zranění dva zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž.
Bezprostředně po události se prostor šachty začal rychle plnit vodou. Jeden ze zraněných mužů se kvůli svému zdravotnímu stavu nedokázal vlastními silami dostat ven. Naštěstí mu na pomoc přispěchal pohotový kolemjdoucí a policisté, kteří byli poblíž místa události. Společnými silami muže ze šachty vyprostili a poskytli mu nezbytnou pomoc. Jejich rychlá reakce pomohla zabránit ještě závažnějším následkům.
Kroměřížští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Nadále prověřují veškeré okolnosti události.
24. července 2026, mjr. Šárka Trnková