Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dva zranění motocyklisté
Nejprve motocyklistka vylétla ze silnice a vzápětí další motocyklista narazil do jejího motocyklu, který byl odražen zpět na vozovku.
Dopravní policisté vyjížděli včera po půl druhé odpoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy číslo 170 v katastru obce Přečín, ve směru jízdy Chvalšovice – Přečín. Z dopravní nehody je důvodně podezřelá řidička motocyklu QJ Motor, která nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem motocyklu a profilu pozemní komunikace, následkem čehož vyjela po projetí levotočivé zatáčky vpravo mimo pozemní komunikaci, kde narazila do vzrostlého stromu, odkud byl motocykl odmrštěn zpět na vozovku. Motocyklista, jedoucí na motocyklu Triumph za ní, nestačil dobrzdit a narazil do ležícího motocyklu, odkud byl odražen vpravo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě utrpěla řidička motocyklu přesně nezjištěná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. Zraněný motocyklista byl rovněž převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Hmotná škoda na každém z motocyklů byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun.
Rady pro bezpečnou jízdu:
- obezřetnost, předvídavost a vzájemná tolerance jsou základem pro bezpečné dojetí do cíle
- ochranná helma schváleného typu je samozřejmostí pro řidiče i spolujezdce, ale i kvalitní moto oblečení s chrániči, páteřový chránič, pevná obuv a dobré rukavice mohou snížit následky zranění při nehodě
- reflexní prvky by měly být neodmyslitelnou součástí výbavy, neboť zvyšují viditelnost jezdců pro ostatní účastníky silničního provozu.
- dobrý zdravotní a psychický stav vede k uvážené a bezpečné jízdě, agresivní jízda může ohrozit vás i ostatní
- při předjíždění jiných vozidel dodržujte dostatečný odstup, předjíždějte zleva a na přehledných místech, opatrní buďte i při průjezdu kolony a netvořte překážku pro záchranářskou uličku
- dodržujte rychlostní limity a pravidla silničního provozu, brzdná dráha je u motocyklu delší než u automobilu, proto je nutné s tím počítat a nechávat si vhodnou vzdálenost pro bezpečné zastavení
- alkohol a jiné návykové látky snižují reakční schopnosti řidičů a za řídítka opravdu nepatří
- nepodceňujte technický stav motocyklu - správný tlak a stav pneumatik, funkčnost brzd, osvětlení a blinkry, stav motoru, oleje, řetězu apod.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
8. července 2026