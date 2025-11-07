Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dva výtečníci ve vazbě za vloupání
V jeden den se měli vloupat do bytů v Lounech a v Žatci.
Bezmála před měsícem se kriminalisté společně s policisty začali zabývat dvěma případy vloupání, přičemž jeden byl ve stádiu pokusu a druhý jakožto dokonaný čin. Oba tyto skutky se udály v jeden den a dělilo je od sebe jen pár hodin.
V prvním případě se jednalo o pokus vloupání do bytu v panelovém domě v Lounech během dopoledních hodin. Dva tou dobou neznámí pachatelé si v podstatě rozdělili role. Zatímco jeden opakovaně zvonil, aby se přesvědčil, zda je někdo doma, druhý byl připraven páčit okno. Nicméně v době páčení okna je vyrušil obyvatel panelového domu a zavolal na linku 158. Oba se tak dali na útěk ještě před příjezdem prvních vyslaných hlídek na místo události.
Druhý případ vloupání se stal v Žatci, a to vniknutím do bytu panelového domu. Zde tou dobou neznámí pachatelé svou práci dokončili a odcizili majetek za bezmála 45 tisíc korun. Jakmile se o této skutečnosti dozvěděli policisté, začali sbírat další důkazy, které je vyhodnocením zavedli na stopu již zmíněných výtečníků.
Ve velice krátké době byli po předchozím souhlasu státního zástupce zadržení dva muži z Bílinska, kterým nyní komisařka z Oddělení obecné kriminality SKPV Louny klade za vinu popsané jednání. Po sdělení obvinění putovala dotyčná dvojice do vazební věznice. Pakliže třiatřicetiletého a pětačtyřicetiletého muže soud uzná vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na tři léta.
